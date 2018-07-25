Аніта Луценко показала, як швидко привести себе в форму (відео)

Фітнес-тренер дала кілька корисних порад
Відома фітнес-тренер Аніта Луценко та екс-тренер шоу "Зважені та щасливі" показала, як можна швидко і ефективно привести себе в форму. Корисними порадами зоряний тренер поділилася на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
Аніта Луценко показала і описала кілька вправ, які допоможуть підтягнути сідниці і ноги. Для цього вона використовувала спеціальну гумку для фітнесу.
Відео: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)
Вправи від Аніти Луценко:
1. Присідання з вистрибування (ноги ширше) 10 разів.
2. Нахил з ногою в сторону 20 разів (гортай вправи).
3. Підйом тазу з розведенням колін 20 разів.
4. Кроки боком 10 кроків в одну сторону і відразу 10 в іншу!
Між вправами - відпочинок 30 сек.
Раніше фітнес-тренер Аніта Луценко поділилася 10 правилами харчування та активності.
Луценко не приховує, що час від часу дозволяє собі щось "шкідливе". При цьому фітнес-тренер неодноразово підкреслювала, що не зациклюється на ЗОЖ-е.
"Вибудовувати весь режим, який робить тебе ЗДОРОВОЮ і красивою, тоді починаємо разом є зрази на свята! І піцу в Італії!" - підсумувала Аніта Луценко.
Також Аніта Луценко поділилася домашнім рецептом сирників, які відмінно підійдуть на сніданок.
Фітнес-тренер Аніта Луценко про харчування, тренування і схудненні до літа