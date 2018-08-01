Арнольд Шварценеггер скоро приїде до Києва

Фото: Арнольд Шварценеггер (instagram.com/schwarzenegger)

Знаменитий актор відвідає українську столицю

Легендарний американський актор, культурист і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер, який також є організатором власного конкурсу з бодібілдингу Arnold Classic, зібрався відвідати Київ. Про це розповів мер столиці Віталій Кличко в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

71-річний актор приїде протягом декількох місяців і буде гуляти по українській столиці.

За словами Віталія Кличка, він подзвонив Шварценеггеру, щоб привітати його з днем народження.

"Тільки позавчора з ним спілкувався по Skype, у нього був день народження, я його привітав і він мені сказав, що протягом двох місяців він приїде в Київ", - повідомив Кличко.

"Упевнений, що він і дасть поради, і зможе ознайомитися з одним з найкрасивіших міст світу", - заявив столичний мер.

Точна дата візиту знаменитого культуриста, який володіє низкою премій з бодібілдінгу і є семиразовим володарем титулу "Містер Олімпія", поки невідома. Варто відзначити, що кілька місяців тому актора прооперували.

Відео: У Київ приїде Шварценеггер (YouTube/Сніданок з 1+1)

Раніше повідомлялося, що Шварценеггер відвідав Ломаченко після операції.

До речі, зірка "Індіани Джонс" знімається в українському фільмі. Актор відомий за роллю у фільмі "Термінатор-2".

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