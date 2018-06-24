"Боже збав": легендарна українська актриса "відхрестилася" від виступів в РФ

Роговцева відмовилася виступати в РФ "ні за які гроші"

Легендарна українська актриса Ада Роговцева різко відповіла на перспективу виступити на російській сцені. Про це вона повідомила під час інтерв'ю з журналістами, передає "Цензор.немає".

"Боже збав. Хто ж поїде в Росію? Ми ж не ідіоти. Уявляєш – я їду в Росію! Питання такого немає", - сказала вона.

Замість Росії, за словами Роговцевої, вона буде виступати в країнах, в яких "вже є зацікавленість".

"Ми можемо їхати у Фінляндію, Латвію, Литву, Естонію, де вже є зацікавленість. Я чула, що надійшли пропозиції з Німеччини та Ізраїлю. Вистава відіграється 40-50 разів, і слава Богу", - підкреслила актриса.

До речі, легендарна народна артистка України Ада Роговцева прибула на передову, де знаходиться 503-й батальйон морської піхоти ЗСУ.

"Так, як ви живете і що переживаєте – так не повинно бути. Ми понесемо вашу правду, ми говоримо про це. Сцена, світло, костюми, музика, виступи – тут все інакше. Ось, приміром, воронка", - сказала актриса.

Більш того, за словами Роговцевої, вона "знає біль" людей, перед якими влаштувала імпровізований виступ - 503-м батальйоном морської піхоти ЗСУ.

Як повідомлялося раніше, легендарна актриса, народна артистка України Ада Роговцева розповіла, чому підтримує військових на Донбасі і продовжує їздити в зону АТО (ООС).

"І серед усіх я побачила одного високого хлопця, який стояв на рівні з усіма без однієї ноги, на милицях. Я тоді запитала у командира батальйону, чому він з таким пораненням не вдома, і дізналася, що цей солдат - кращий боєць тут. Він воював, після чергового обстрілу залишився без ноги, трохи підлікувався в госпіталі і повернувся на передову. Причому, власну машину переобладнав під кулемет, і продовжує захищати наш мир і спокій так, що з лінії фронту його не витягнеш. Ось саме через таких хлопчиків я їжджу в зону АТО. Це неможливо передати або розповісти, це треба побачити", - резюмувала Рогвцева.

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