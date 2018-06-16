"Мы понесем вашу правду": на Донбассе заметили легендарную Аду Роговцеву (видео)

Актриса призналась, что в зоне проведения ООС "все по-другому"

Легендарная народная артистка Украины Ада Роговцева передовую, где находится 503-й батальон морской пехоты ВСУ. Соответствующее видео "Крым.Реалии" разместил на своей странице в Facebook.

"Так, как вы живете и что переживаете – так не должно быть. Мы понесем вашу правду, мы говорим об этом. Сцена, свет, костюмы, музыка, выступления – здесь все по-другому. Вот, к примеру, воронка", - сказала актриса.

Более того, по словам Роговцевой, она "знает боль" людей, перед которыми устроила импровизированное выступление - 503-м батальоном морской пехоты ВСУ.

"Я знаю эту боль, тревоги, страх, знаю это мужество, преданность людей, которым я низко-низко поклонилась. Они герои. Пусть их Бог бережет", - подчеркнула она.

Следует уточнить, что в ходе своего визита, Роговцева с коллегой разыграли несколько миниатюр перед бойцами ВСУ.

Видео: Ада Роговцева на Донбассе (facebook.com/RadioSvoboda)

Кстати, легендарная актриса и народная артистка Украины Ада Роговцева рассказала, почему поддерживает военных на Донбассе и продолжает ездить в зону АТО (ООС).

"И среди всех я увидела одного высокого парня, который стоял на уровне со всеми без одной ноги, на костылях. Я тогда спросила у командира батальона, почему он с таким ранением не дома, и узнала, что этот солдат - лучший боец ​​здесь. Он воевал, после очередного обстрела остался без ноги, немного подлечился в госпитале и вернулся на передовую. Причем, собственную машину переоборудовал под пулемет, и продолжает защищать наш мир и спокойствие так, что с линии фронта его не вытянешь. Вот именно из-за таких мальчиков я езжу в зону АТО. Это невозможно передать или рассказать, это нужно увидеть", - резюмировала Рогвцева.

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