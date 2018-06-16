"Ми понесемо вашу правду": на Донбасі помітили легендарну Аду Роговцеву (відео)

Актриса зізналася, що в зоні проведення ООС "все інакше"

Легендарна народна артистка України Ада Роговцева передову, де знаходиться 503-й батальйон морської піхоти ЗСУ. Відповідне відео "Крим.Реалії" розмістив на своїй сторінці в Facebook.

"Так, як ви живете і що переживаєте – так не повинно бути. Ми понесемо вашу правду, ми говоримо про це. Сцена, світло, костюми, музика, виступи – тут все інакше. Ось, приміром, воронка", - сказала актриса.

Більш того, за словами Роговцевої, вона "знає біль" людей, перед якими влаштувала імпровізований виступ - 503-м батальоном морської піхоти ЗСУ.

"Я знаю цю біль, тривоги, страх, знаю це мужність, відданість людей, яким я низько-низько вклонилася. Вони герої. Нехай їх Бог береже", - підкреслила вона.

Слід уточнити, що в ході свого візиту, Роговцева з колегою розіграли кілька мініатюр перед бійцями ЗСУ.

Відео: Ада Роговцева на Донбасі (facebook.com/RadioSvoboda)

До речі, легендарна актриса, народна артистка України Ада Роговцева розповіла, чому підтримує військових на Донбасі і продовжує їздити в зону АТО (ООС).

"І серед усіх я побачила одного високого хлопця, який стояв на рівні з усіма без однієї ноги, на милицях. Я тоді запитала у командира батальйону, чому він з таким пораненням не вдома, і дізналася, що цей солдат - кращий боєць тут. Він воював, після чергового обстрілу залишився без ноги, трохи підлікувався в госпіталі і повернувся на передову. Причому, власну машину переобладнав під кулемет, і продовжує захищати наш мир і спокій так, що з лінії фронту його не витягнеш. Ось саме через таких хлопчиків я їжджу в зону АТО. Це неможливо передати або розповісти, це треба побачити", - резюмувала Рогвцева.

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