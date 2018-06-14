Брюнетка з коротким волоссям: Тіна Кароль вбила наповал новим образом (фото)

Знаменита співачка здивувала шанувальників несподіваною зміною іміджу

Українська співачка Тіна Кароль з'явилася в новому образі. Артистка поділилася на сторінці в Instagram знімком, на якому її просто не впізнати. Інша стрижка і новий колір волосся зірки вбили наповал її шанувальників.

Як виявилося, Кароль змінила імідж для зйомок в короткометражному фільмі режисера Євгена Баранова "Колишні".

Фото: Тіна кароль в новому образі (прес-служба)

Тіна, до речі, виконала у фільмі головну роль. Співачка зіграла роль дівчини, яка намагається вибудувати відносини зі своїм новим хлопцем, але її ніяк не відпускають фантоми її колишніх коханих.

Робочі кадри зі зйомок фільму (прес-служба)

"Колишні" - це інтелектуальне кіно. У ньому розкритий нелегкий вибір людини в боротьбі між минулим і сьогоденням. І цей вибір визначає його завтрашній день", - говорить автор ідеї фільму Вікторія Лезіна.

В кіношному амплуа Тіну Кароль не впізнати! Немає її фирмової червоної помади, та ще й чорна перука. Співачка максимально змінилася для фільму.

Фото: Тіна Кароль на зйомках (прес-служба)

"Тіна Кароль - характерна актриса, вона існує у фільмі на межі ігрового і документального кіно", - говорить режисер фільму Євген Баранов.

Зазначимо, що головну чоловічу роль у фільмі виконав Михайло Пшеничний. В епізодичних ролях ми побачимо цілу плеяду знаменитих акторів - у фільмі зіграли Володимир Горянський, Кирило Дицевич, Олександр Попов, Іван Соловйов, Євген Лебедин, Олексій Яровенко, Олексій Нежурко, Дмитро Гольдман, Олександр Ведменський, Дмитро Вивчарюк і Дмитро Чернов.

Прем'єра фільму запланована на 2019 рік.

Відео: цікаві факти з життя Тіни Кароль

Нагадаємо, Тіна Кароль виділила півмільйона гривень на допомогу дитячим онкологічним лікарням України в 2018 році. Необхідні медикаменти у цьому році вже отримали лікарні Запоріжжя, Миколаєва, Кропивницького, Лисичанська, Сум, Харкова і Одеси.

Раніше в Обухові Київської області був зафіксовано танцювальний рекорд. Більше тисячі дітей взяли участь у флешмобі – вони танцювали під пісню Тіни Кароль "Україна – це ти".