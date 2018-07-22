"Людина з народу": скандально відомий Олексій Панін показав себе "у всій красі" (фото)

STYLER Зірки 22.07.2018 - 14:36
Фото: (instagram.com/alexeypanin99) Фото: (instagram.com/alexeypanin99)

Артист зізнався, що він в такому одязі виносить не тільки сміття

Скандально відомий актор Олексій Панін, який прогулювався вулицями в жіночій еротичній білизні, підкорив мережу новим своїм вбранням. На цей раз він одягнув зношений спортивний костюм з діркою на "п'ятій точці". Фотографії з прогулянки в дивному вбранні він опублікував на своїй сторінці в Instagram.

"І сміття виносити йду в кашні. І з діркою на дупі", — написав про свій променад Олексій Панін під фото.

&quot;Людина з народу&quot;: скандально відомий Олексій Панін показав себе &quot;у всій красі&quot; (фото)

Скріншот поста облікового запису instagram.com/alexeypanin99

&quot;Людина з народу&quot;: скандально відомий Олексій Панін показав себе &quot;у всій красі&quot; (фото)
&quot;Людина з народу&quot;: скандально відомий Олексій Панін показав себе &quot;у всій красі&quot; (фото)
 

Фото: (instagram.com/alexeypanin99)

У коментарях під фотографіями користувачі написали, що саме таким має бути справжній артист і підтримали його "домашній стиль".

"Класний прикид", "Ось таким повинен бути справжній Народний Артист", "Ти класний, живий і справжній!", "Ахахаа! Сміливо)", " Олексій, як завжди, в своєму репертуарі)", "Леха самий крутий чол", " Зате штани червоні із лампасами - тренд!", "Я пореготіла. Ось що значить - Людина з народу", "Приколіст", "Це нормально. Це по россійськи!" — пишуть під публікацією користувачі мережі.

&quot;Людина з народу&quot;: скандально відомий Олексій Панін показав себе &quot;у всій красі&quot; (фото)

&quot;Людина з народу&quot;: скандально відомий Олексій Панін показав себе &quot;у всій красі&quot; (фото)

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/alexeypanin99

Нагадаємо, що відомий російський актор Олексій Панін, який називає себе "улюбленим актором Путіна", закликав всіх росіян "валити" з РФ.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги:  курьез,  Алексей Панин,  российские артисты