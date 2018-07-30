Чотирилапі друзі українських селебретіс: топ-10 зіркових песиків

Джамала і Баду (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Песики-фотомоделі, песики-актори і навіть песики-влогери - у милій "пухнастій" добірці Styler

Сьогодні в Україні собаки мають не тільки відомих хазяїв, а і самі досить популярні в світі шоу-бізнесу: знімаються в рекламі, позують для глянців і навіть ведуть сторінки у соціальних мережах. А цієї осені на екрани навіть виходить український фантастичний фільм, де головну роль виконує пес.

Які породи найпопулярніші серед українських селебретіс та де найчастіше можна зустріти зіркову собаку - читайте у добірці Styler.

Знайомтеся - Фокстер

Фокстер - головний герой українського фантастичного фільму "Фокстер & Макс". За сюжетом він нано-робот - пес-супергерой з надможливостями. Сьогодні він справжня зірка YouTube, перший український пес-влогер. Він відвідує цікаві заходи та зустрічається з відомими особистостями, що висвітлює у своєму влозі.

Особистий влог Фокстера - героя фільму "Фокстер & Макс" (відео: youtube.com/Foxter Vlog)

А зовсім недавно був презентований проект Foxter Friendly Café, де Фокстер розповідає про київські заклади, куди можна приходити з собаками. Побачити фільм "Фокстер & Макс", з харизматичним собакою в головній ролі, можна буде вже з 25 жовтня.

Зірковий пес Фокстер (фото: instagram.com/foxtermax)

Подруга NK - Мімі

Мімі - французька болонка породи бішон фрізе. Вона має не тільки зіркову господиню Настю Каменських, а й навіть певний час була удостоєна честі мати власну сторінку в Instagram.

Мімі Насті Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Собака-акторка Ольги Сумської

Чотирилапа подружка Джессіка познайомилася із відомою акторкою завдяки чоловіку Сумської - Віталію Борисюку. Адже той, дослухаючись порад донечки, подарував коханій собаку.

Видно, творча атмосфера швидко захопила і нову домашню улюбленицю, тож незабаром Джессіка знялася в комедійному телесеріалі каналу СТБ "Коли ми вдома".

Джессіка Ольги Сумської (фото: instagram.com/olgasumska)

Але крім Джессі, у Сумської є ще одна собачка - Жасмін. Теж дуже фотогенічна.

Жасмін Ольги Сумської (фото: instagram.com/olgasumska)

Лунтік інспектора

У зіркового інспектора Фреймут є не менш зірковий песик Лунтік. Телеведуча розповіла, що у доньки Злати сильна алергія на шерсть, але вона завжди хотіла собаку. Тож в ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай приніс Златі подарунок - йоркширського тер’єра, шерсть якого не викликає алергічних реакцій. Песик казково з’явився у зіркової донечки, тож і назвали його казково - Лунтік.

На одній зі зйомок Фреймут розповіла, що Лунтіка не можна залишати одного вдома, бо він потребує уваги та турботи, а найбільше із домашніх обожнює маму Олі.

Лунтік Ольги Фреймут (фото: instagram.com/freimutolia)

Нора Зеленського

Ідея завести собаку для сім'ї виникла у самого Володимира. В результаті, чотири роки тому в будинку відомого актора та телеведучого з'явилася швейцарська вівчарка на прізвисько Нора. Як розповів Володимир Зеленський, вона улюблениця всієї родини, особливо дітей. Та це й не дивно, білосніжна і пухнаста, ну як таку не любити?

Нора Володимира Зеленського (фото: instagram.com/zelenskiy_official)

Джамала і Баду

Баду - улюблений шпіц переможниці Євробачення 2016. "Собака-облизака" - так зірка називає свою улюбленицю, яку їй подарували на Новий Рік. Джамала назвала її на честь Еріки Баду - відомої виконавиці в стилі соул і ритм-енд-блюз. До того ж, у джазі є розспівування, де замість слів використовують поєднання "ба-ду-ба-ду-ба-ду".

Баду Джамали (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Мініатюрне створіння досить часто знімається у кліпах хазяйки, їздить з нею на гастролі, позує для глянців та займає почесне місце на фото в її соціальних мережах.

Джамала и Баду на обложке журнала "Зоодруг" (фото: facebook.com/jamalaofficial​)

Додо Олександра Попова

Актор і ведучий програми "Сніданок. Вихідний" на "1+1" називає Додо наймилішою собакою в світі! Песик з’являється на багатьох фото та відео Олександра в соцмережах.

Але актор й досі не розколовся: чи не на честь Наді Дорофеєвої він назвав свого улюбленця?

Додо Олександра Попова (фото: instagram.com/akter)

Віра Брежнєва і її Дейзі

Таку бішон фрізе, як у Анастасії Каменських та Патрісії Каас, обрала собі й співачка й акторка Віра Брежнєва. Від самого початку Дейзі призначалася для старшої дочки співачки, але Віра так полюбила пухнасту собачку, що тепер часто вигулює її сама, бере на гастролі, носить у сумочці та влаштовує фотозйомки.

Любов до тварин співачка має з дитинства. Дейзі вже не перша собака зіркової родини, але завжди Віра обирає собак-дівчат. Бо, каже, матері двох доньок легше порозумітися із представницями прекрасної статі.

Дейзі Віри Брежнєвої (фото: instagram.com/ververa)

Ши-тцу і шпіц Юлії Саніної

Юлія Саніна має дві собаки. Першу вона завела в 17 років. Як згадує фронтвумен гурту The Hardkiss, ши-тцу на ім’я Байрон їй сюрпризом привезли батьки. Пес виконує почесну роль дзвінка, адже сповіщає хазяїв про гостей ще за декілька хвилин до їхнього прибуття.

Зараз Байрон живе у Юліної мами, а співачка, переїхавши до Вала Бебко, опікується помериканським шпіцом Джеріком.

Джерік Юлії Саніної (фото: instagram.com/the_hardkiss)

Анна Кошмал та її Фред

Анна вважається однією із найвпізнаваніших молодих актрис. А ще вона обожнює собак. Її друг по життю і на зйомках - східно-європейска вівчарка Фред. Дівчина каже, що собака важить стільки ж, скільки сама акторка. Фред, до речі, знявся в телесеріалі "Село на мільйон" разом з Анною.

Фред Анни Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Нагадаємо, нещодавно у інтерв'ю Styler відомий режисер Любомир Левицький розповів про українське кіно, емігрантів і життя у США.