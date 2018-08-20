Мало не полетіла в прірву: ведуча "Орла і Решки" дивом уникла аварії

Фото: Невдала парковка (Колаж РБК-Україна)

Телеведуча розповіла, як потрібно правильно паркуватися

Відома телеведуча Настя Ивлеева ледь не потрапила в аварію під час паркування. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Ведуча передачі "Орел і Решка. Перезавантаження" Настя Ивлеева опублікувала відео, в якому вона паркувалася на квадроциклі і мало не полетіла в прірву. Вона не змогла утримати управління і припаркувалася практично на краю обриву.

Настя Ивлеева зазначила, що при парковці потрібно бути дуже акуратними і використовувати бічні колеса. У ролику телеведуча зізналася, що пригода її налякала.

Вона попередила фанатів, що такий метод паркування дуже небезпечний і для недосвідчених водіїв може обернутися катастрофою. Водій може загинути, а сам автомобіль перетворитися на купу металу.

Відео, яке опублікувала Ивлеева, було знято в Таджикистані, і воно стало анонсом нових подорожей.

"Ура! Сприятливі новини! З понеділка стартує 3 сезон #орелирешкаперезагрузка на @fridaytv. Ну, і не забувайте паркуватися боковим колесом. Не злетівша з обриву, Ваша НастяПарковка", - так підписала відео телеведуча.

Публікація від НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_) 18 Серпня 2018 в 12:31 PDT

Фанати написали в коментарях, що вони дуже раді тому, що Настя не зірвалася в прірву і зазначили, що у автомобілів немає інших коліс, крім бічних.

"Шумахер нервово курить в сторонці", "Рівень везіння по життю - Настя Ивлеева", "Боковим колесом. А є центральне, Насть?", "Добре, що хоч не полетіла в прірву!" - написали шанувальники телеведучої.

Скріншот коментарів (instagram.com/_agentgirl)

До речі, раніше ми повідомили про те, хто стане напарником Насті Ивлеевой у новому сезоні "Орел і Решка. Перезавантаження".

Наголошується, що мандрівник попався на очі організатором проекту на кастингу. Він вже має великий досвід подорожей і вміє виживати в різних умовах.

Відео: РБК-Україна