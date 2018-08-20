Мало не полетіла в прірву: ведуча "Орла і Решки" дивом уникла аварії

Телеведуча розповіла, як потрібно правильно паркуватися
Відома телеведуча Настя Ивлеева ледь не потрапила в аварію під час паркування. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.
Ведуча передачі "Орел і Решка. Перезавантаження" Настя Ивлеева опублікувала відео, в якому вона паркувалася на квадроциклі і мало не полетіла в прірву. Вона не змогла утримати управління і припаркувалася практично на краю обриву.
Настя Ивлеева зазначила, що при парковці потрібно бути дуже акуратними і використовувати бічні колеса. У ролику телеведуча зізналася, що пригода її налякала.
Вона попередила фанатів, що такий метод паркування дуже небезпечний і для недосвідчених водіїв може обернутися катастрофою. Водій може загинути, а сам автомобіль перетворитися на купу металу.
Відео, яке опублікувала Ивлеева, було знято в Таджикистані, і воно стало анонсом нових подорожей.
"Ура! Сприятливі новини! З понеділка стартує 3 сезон #орелирешкаперезагрузка на @fridaytv. Ну, і не забувайте паркуватися боковим колесом. Не злетівша з обриву, Ваша НастяПарковка", - так підписала відео телеведуча.
Фанати написали в коментарях, що вони дуже раді тому, що Настя не зірвалася в прірву і зазначили, що у автомобілів немає інших коліс, крім бічних.
"Шумахер нервово курить в сторонці", "Рівень везіння по життю - Настя Ивлеева", "Боковим колесом. А є центральне, Насть?", "Добре, що хоч не полетіла в прірву!" - написали шанувальники телеведучої.
Скріншот коментарів (instagram.com/_agentgirl)
До речі, раніше ми повідомили про те, хто стане напарником Насті Ивлеевой у новому сезоні "Орел і Решка. Перезавантаження".
Наголошується, що мандрівник попався на очі організатором проекту на кастингу. Він вже має великий досвід подорожей і вміє виживати в різних умовах.
Відео: РБК-Україна