"Чуваки, що я продаю?": Голлівудський актор виявив себе в російськомовній рекламі (фото)

Фото: Зак Брафф (instagram.com/zachbraff)

Знімок актора не в перший раз використовують в комерційних цілях

Знаменитий актор Зак Брафф, відомий за серіалом "Клініка", знайшов своє фото в російськомовній рекламі і дуже цьому здивувався. Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

"Чуваки, що я продаю на цей раз?" - поцікавився виконавець ролі доктора Джея Ді.

Фотографію актора використовували для реклами майстра по ремонту комп'ютерів.

"Живу рядом, підійду в будь-якому зручне для Вас час. Ціни низькі", - написано на листівці.

Скріншот поста (twitter.com/zachbraff)

У рекламі перераховуються послуги, які надає майстер, якщо комп'ютер "тормозить" і "глючить", зокрема видалення вірусів і банерів, чистка від пилу. До речі, пенсіонерам обіцяють знижку.

Це не перший раз, коли Зак Брафф знаходить оголошення російською мовою, в яких використовується його фото. У 2017 році знімок актора помістили на плакат, що рекламує послуги з лікування імпотенції в Саратові.

Скріншот поста (twitter.com/zachbraff)

Раніше в Нікополі вибухнув скандал через соціальної реклами.

У Нікополі на білбордах була розміщена скандальна соціальна реклама, в якій були використані фото журналістки Катерини Панової. Знімок був зроблений для обкладинки польського видання Newsweek. Дівчина вирішила судитися з рекламним агентством.

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