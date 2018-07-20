"Пугают мною": в Никополе разразился скандал из-за социальной рекламы

Фото со скандальной социальной рекламой (facebook.com/kateryna.panova)

В Никополе на билборде разместили рекламу с использованием фото украинской журналистки. Она планирует судиться с рекламным агентством

В Никополе на билбордах была размещена скандальная социальная реклама, в которой были использованы фото журналистки Екатерины Пановой. Снимок был сделан для обложки польского издания Newsweek. Девушка решила судиться с рекламным агентством. О своем решении и о неприятном инциденте журналистка сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

На фото, использованном агентством для рекламы, украинская журналистка была изображена в процессе уборки. Также на билборде написали: "Ты все еще хочешь в Польшу?

Скриншот поста (facebook.com/kateryna.panova)

"Обидно за никопольчанок, которых пугают мной. Я-то живу в Майами, в доме с бассейном и подстриженным газоном. И у меня свой бизнес - нет, не уборка, а сайт для тех, кто иммигрировал или хочет иммигрировать в США", - раздосадовалась в посте журналистка.

Девушка пообещала, что если ей удастся выиграть суд, то деньги она отдаст на благотворительность.

Фото из публикации (facebook.com/kateryna.panova)

"Даже если это малоперспективное дело, я готова вложиться в то, чтобы наказать этих воришек. Потому что это нельзя так оставлять. Будет этим ребятам неприятно - другие, может, побоятся воровать. Если выйдет отсудить что-то, буду рада отдать деньги на благотворительность - например, в фонд Таблеточки", - отметила Екатерина Панова.

На сообщение Екатерины подписчики отреагировали веселыми комментариями, а также дели рекомендации относительно будущего суда и пожелали ей удачи.

Скриншот комментариев к посту журналистки (facebook.com/kateryna.panova)

Напомним, ранее в социальной сети опубликовали фото с билбордом, где был изображен убийца главы ОУН.

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