"Лякають мною": у Нікополі вибухнув скандал із-за соціальної реклами

Фото зі скандальною соціальною рекламою (facebook.com/kateryna.panova)

У Нікополі на білборді розмістили рекламу з використанням фото української журналістки. Вона планує судитися з рекламним агентством

У Нікополі на білбордах була розміщена скандальна соціальна реклама, в якій були використані фото журналістки Катерини Панової. Знімок був зроблений для обкладинки польського видання Newsweek. Дівчина вирішила судитися з рекламним агентством. Про своє рішення та про неприємний інцидент журналістка повідомила на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

На фото, використаному агентством для реклами, українська журналістка була зображена в процесі прибирання. Також на білборді написали: "Ти все ще хочеш в Польщу?

Скріншот поста (facebook.com/kateryna.panova)

"Прикро за никопольчанок, яких лякають мною. Я живу в Майамі, в будинку з басейном і підстриженим газоном. І у мене свій бізнес - немає, не прибирання, а сайт для тих, хто іммігрував або хоче іммігрувати в США", - пожалкувалася в пості журналістка.

Дівчина пообіцяла, що якщо їй вдасться виграти суд, то гроші вона віддасть на благодійність.

Фото з публікації (facebook.com/kateryna.panova)

"Навіть якщо це справа малоперспективна, я готова вкласти в те, щоб покарати цих злодюжок. Тому що це не можна так залишати. Цим хлопцям неприємно - інші, може, побояться красти. Якщо вийде відсудити щось, буду рада віддати гроші на благодійність - наприклад, у фонд Таблеточки", - зазначила Катерина Панова.

На повідомлення Катерини передплатники відреагували веселими коментарями, а також делі рекомендації щодо майбутнього суду та побажали їй удачі.

Скріншот коментарів до посту журналістки (facebook.com/kateryna.panova)

Нагадаємо, раніше в соціальній мережі опублікували фото з білбордом, де був зображений вбивця голови ОУН.

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