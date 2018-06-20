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"Хай живе поганий зір": Дорофєєва розгнівала мережу "голим" фото

STYLERЗірки        20.06.2018 - 18:00
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Співачка розмістила відвертий знімок на своїй сторінці

Відома українська співачка Надя Дорофєєва розлютила користувачів мережі новим "голим" фото. Відповідний знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instaram.

"Сьогодні був божевільний, складний і дуже щасливий день – спасибі", - сказала вона.

Фото: "гола" Надя Дорофєєва (instagram.com/nadyadorofeeva)

Слід уточнити, що користувачів мережі розлютив купальник виконавиці, через який Дорофєєва здалася "голою".

"Господи. Їду в маршрутці, відкриваю instagram, а тут переді мною якась гола баба. Я аж перелякався, що водій побачить", - сказав користувач Ілля Абубакиров.

"Очманіти. Я подумала, що вона гола. А потім – ні, виявилося що в купальнику", - сказав юзер Марина Зенченко.

"Я не бачу купальник? Ну, мужик зрозуміє, про що я", - підкреслив користувач Микита Талакаев.

"Господи, я вже подумала, що ти гола. Хай живе поганий зір", - уточнила юзер Лера Іноземцева.

Фото: скріншот коментарів (instagram.com/nadyadorofeeva)

До речі, українська поп-виконавиця Надя Дорофєєва здивувала своїх шанувальників черговою стильною новинкою. Так, співачка опублікувала на своїй instagram-сторінці фото, де вона позує в білосніжному топі і шортах цікавого фасону. Виглядає цей елемент гардеробу так, немов Дорофєєва забула вивернути їх на лицьову сторону. Однак саме так і було задумано.

Зазначимо, що фото було зроблено на одному з курортів і нічних клубів Одеси, куди Дорофєєва вирушила відпочити на вихідних разом зі своєю музичною командою. Підписники Наді Дорофєєвої по-різному оцінили її вбрання. Хтось прийшов у захват, а деяким нова мода не сподобалася.

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Теги: Надя Дорофеева, Время и стекло
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