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"Навіть воювати не вміє": Приходько розповіла, як Україні перемогти Росію

STYLERЗірки        12.06.2018 - 13:12
Фото: Анастасія Приходько (Анастасія Костянтинівна facebook)
Фото: Анастасія Приходько (Анастасія Костянтинівна facebook)

Співачка вважає, що РФ - "незрозумілий об'єкт, що зійшов з розуму"

Українська співачка Анастасія Приходько, відома своєю патріотичною позицією і підтримкою бійців АТО, розповіла, як Україні перемогти у протистоянні з Росією. Про це передає "Обозреватель".

Вона підкреслила, що перш за все нашій владі потрібно заморозити будь-які стосунки з агресором.

Також Настя заявила, що РФ не вміє воювати.

"Суперник у нас кретин, з цим все зрозуміло. Він навіть воювати не вміє, він боягуз. Товстий - ще не означає великий. Росія – вона "жирніше", більше, але тупа – з населенням козлів, які йдуть за своїм пастухом, яким подобається бути приниженими. У них зараз флешмоб – встаньте на коліна перед Путіним. Це недодержава, біомаса якась", - сказала Приходько.

Співачка вважає, що РФ - "незрозумілий об'єкт, що зійшов з розуму"

"Дуже важко зрозуміти, що вона створить в ту чи іншу хвилину", - пояснила вона.

Фото: Анастасія Приходько (Анастасія Костянтинівна-facebook)

Зірка впевнена, що, коли Росія нападає вона повинна програти.

"Ми, звичайно, хочемо, щоб Росія розвалилася і понесла відповідальність, щоб всі чиновники в Гаазі сиділи. Але я на 100% знаю, що коли Росія нападає, вона програє", - каже Настя.

Також Приходько звернулася до української влади і світових лідерів.

Фото: Анастасія Приходько (РБК-Україна)

"Дуже б хотілося, щоб світові лідери нас чули набагато краще. Я б хотіла, щоб вони в принципі перестали вести які-небудь переговори, хотілося б, щоб ми розірвали й торговельні та будь-які інші відносини з РФ, і це буде перший дійсно важливий крок в нашій перемозі", - підсумувала Анастасія.

Раніше Анастасія Приходько поділилася роздумами про те, які люди траплялися їй на життєвому шляху. Користувачі соцмережі підтримали улюблену співачку і порадили не звертати увагу на поганих людей.

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Теги: Анастасія Приходько
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