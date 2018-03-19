День народження Ліни Костенко: Приходько привітала поетесу ліричною піснею (відео)

Співачка подякувала великій українській поетесі за її внесок у розвиток України
Відома українська співачка Анастасія Приходько привітала культову українську письменницю-шестидесятницу і поетесу Ліну Костенко ліричною піснею.
У 88-річний день народження Ліни Василівною співачка опублікувала пісню "Чоловіче мій, запрягай коня", яку вона виконала на концерті в жовтні 2015 року.
"Від усього серця вітаю письменницю Ліну Василівну Костенко з днем народження! Дякую вам за ваш внесок в Україну. У моєму репертуарі є пісня "Чоловіче мій", яку я завжди співаю", - написала Приходько на своїй Facebook-сторінці.
Відео з YouTube/9600gtn
Текст пісні "Чоловіче мій"
Чоловіче мій, запрягай коня.
То не кінь, а змій, миготить стерня.
Доберемося за три годиноньки -
За стонадцять верст до родиноньки.
Ой, ти ж роде мій, мій ріднесенький,
Хоч би вийшов хто, хоч однесенький.
Що ж це двері всі позамикані,
Чи приїхали ж ми некликані?
Чуєш роде мій, роде, родоньку,
Чом бур'ян пішов по городоньку?
Роботящий мій з діда-прадіда,
Двір занедбаний - Боже праведний.
Дев'ять день душа ще пручається,
Може, потім десь призвичається,
Ані квітоньки, ані морквиноньки,
Не прополеш вже з того світоньку.
Чоловіче мій, запрягай коня.
То не кінь, а змій, миготить стерня.
Доберемося за три годиноньки -
За стонадцять верст до родиноньки.
Ліна Василівна народилася в Ржищеві Київської області в сім'ї вчителів. Незабаром сім'я переїхала до Києва, де майбутня поетеса закінчила середню школу №123. Навчалася в Київському педагогічному інституті та Літературному інституті.
Ліна Костенко була однією з перших і найпримітніших у плеяді молодих українських поетів, що виступили на рубежі 1950-1960-х років.
Збірки її віршів "Проміння землі" та "Вітрила" викликали інтерес у читачів і критиків, а збірка "Мандрівки серця" не тільки закріпила успіх, а й показала справжню творчу зрілість поетеси, поставила її ім'я поміж визначних майстрів української поезії.
Ліна Костенко в молодості (фото: facebook.com/LinaKostenkoUkr)
Обмеження свободи творчої думки, різні "опали" в часи застою призвели до того, що досить тривалий час вірші Костенко практично не потрапляли до друку. Але саме в ті роки поетеса, незважаючи ні на що, посилено працювала, крім ліричних жанрів, над романом у віршах "Маруся Чурай".
Її книги "Над берегами вічної ріки", "Маруся Чурай", "Неповторність" стали небуденними явищами сучасної української поезії.
У 2010 році вийшов перший великий прозовий твір Ліни Костенко - роман "Записки українського самашедшого". А в лютому 2011 року побачила світ поетична збірка "Річка Геракліта", куди ввійшли раніше написані вірші і 50 нових віршів.
Твори Костенко перекладено англійською, польською, білоруською, естонською, італійською, німецькою, словацькою та французькою мовами.
Ліна Костенко (фото: facebook.com/nationalpalaceukraine)
Одна з найпопулярніших і сильних цитат Костенко звучить так: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову".
"Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох", - а ці слова саме про Ліну Василівну.
до Речі, Styler зібрав для вас найкращі композиції на вірші Ліни Костенко, які ведуть "шляхетними шляхами всіх українців.