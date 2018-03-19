День народження Ліни Костенко: Приходько привітала поетесу ліричною піснею (відео)

Співачка подякувала великій українській поетесі за її внесок у розвиток України

Відома українська співачка Анастасія Приходько привітала культову українську письменницю-шестидесятницу і поетесу Ліну Костенко ліричною піснею.

У 88-річний день народження Ліни Василівною співачка опублікувала пісню "Чоловіче мій, запрягай коня", яку вона виконала на концерті в жовтні 2015 року.

"Від усього серця вітаю письменницю Ліну Василівну Костенко з днем народження! Дякую вам за ваш внесок в Україну. У моєму репертуарі є пісня "Чоловіче мій", яку я завжди співаю", - написала Приходько на своїй Facebook-сторінці.

Відео з YouTube/9600gtn

Текст пісні "Чоловіче мій"

Чоловіче мій, запрягай коня.

То не кінь, а змій, миготить стерня.

Доберемося за три годиноньки -

За стонадцять верст до родиноньки.

Ой, ти ж роде мій, мій ріднесенький,

Хоч би вийшов хто, хоч однесенький.

Що ж це двері всі позамикані,

Чи приїхали ж ми некликані?

Чуєш роде мій, роде, родоньку,

Чом бур'ян пішов по городоньку?

Роботящий мій з діда-прадіда,

Двір занедбаний - Боже праведний.

Дев'ять день душа ще пручається,

Може, потім десь призвичається,

Ані квітоньки, ані морквиноньки,

Не прополеш вже з того світоньку.

Чоловіче мій, запрягай коня.

То не кінь, а змій, миготить стерня.

Доберемося за три годиноньки -

За стонадцять верст до родиноньки.

Ліна Василівна народилася в Ржищеві Київської області в сім'ї вчителів. Незабаром сім'я переїхала до Києва, де майбутня поетеса закінчила середню школу №123. Навчалася в Київському педагогічному інституті та Літературному інституті.

Ліна Костенко була однією з перших і найпримітніших у плеяді молодих українських поетів, що виступили на рубежі 1950-1960-х років.

Збірки її віршів "Проміння землі" та "Вітрила" викликали інтерес у читачів і критиків, а збірка "Мандрівки серця" не тільки закріпила успіх, а й показала справжню творчу зрілість поетеси, поставила її ім'я поміж визначних майстрів української поезії.

Ліна Костенко в молодості (фото: facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Обмеження свободи творчої думки, різні "опали" в часи застою призвели до того, що досить тривалий час вірші Костенко практично не потрапляли до друку. Але саме в ті роки поетеса, незважаючи ні на що, посилено працювала, крім ліричних жанрів, над романом у віршах "Маруся Чурай".

Її книги "Над берегами вічної ріки", "Маруся Чурай", "Неповторність" стали небуденними явищами сучасної української поезії.

У 2010 році вийшов перший великий прозовий твір Ліни Костенко - роман "Записки українського самашедшого". А в лютому 2011 року побачила світ поетична збірка "Річка Геракліта", куди ввійшли раніше написані вірші і 50 нових віршів.

Твори Костенко перекладено англійською, польською, білоруською, естонською, італійською, німецькою, словацькою та французькою мовами.

Ліна Костенко (фото: facebook.com/nationalpalaceukraine)

Одна з найпопулярніших і сильних цитат Костенко звучить так: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову".

"Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох", - а ці слова саме про Ліну Василівну.

до Речі, Styler зібрав для вас найкращі композиції на вірші Ліни Костенко, які ведуть "шляхетними шляхами всіх українців.