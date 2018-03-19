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День народження Ліни Костенко: Приходько привітала поетесу ліричною піснею (відео)

STYLERЗірки        19.03.2018 - 13:38
Анастасія Приходько (фото: РБК-Україна)
Анастасія Приходько (фото: РБК-Україна)

Співачка подякувала великій українській поетесі за її внесок у розвиток України

Відома українська співачка Анастасія Приходько привітала культову українську письменницю-шестидесятницу і поетесу Ліну Костенко ліричною піснею.

У 88-річний день народження Ліни Василівною співачка опублікувала пісню "Чоловіче мій, запрягай коня", яку вона виконала на концерті в жовтні 2015 року.

"Від усього серця вітаю письменницю Ліну Василівну Костенко з днем народження! Дякую вам за ваш внесок в Україну. У моєму репертуарі є пісня "Чоловіче мій", яку я завжди співаю", - написала Приходько на своїй Facebook-сторінці.

Відео з YouTube/9600gtn

Текст пісні "Чоловіче мій"

Чоловіче мій, запрягай коня.
То не кінь, а змій, миготить стерня.
Доберемося за три годиноньки -
За стонадцять верст до родиноньки.

Ой, ти ж роде мій, мій ріднесенький,
Хоч би вийшов хто, хоч однесенький.
Що ж це двері всі позамикані,
Чи приїхали ж ми некликані?

Чуєш роде мій, роде, родоньку,
Чом бур'ян пішов по городоньку?
Роботящий мій з діда-прадіда,
Двір занедбаний - Боже праведний.

Дев'ять день душа ще пручається,
Може, потім десь призвичається,
Ані квітоньки, ані морквиноньки,
Не прополеш вже з того світоньку.

Чоловіче мій, запрягай коня.
То не кінь, а змій, миготить стерня.
Доберемося за три годиноньки -
За стонадцять верст до родиноньки.

Ліна Василівна народилася в Ржищеві Київської області в сім'ї вчителів. Незабаром сім'я переїхала до Києва, де майбутня поетеса закінчила середню школу №123. Навчалася в Київському педагогічному інституті та Літературному інституті.

Ліна Костенко була однією з перших і найпримітніших у плеяді молодих українських поетів, що виступили на рубежі 1950-1960-х років.

Збірки її віршів "Проміння землі" та "Вітрила" викликали інтерес у читачів і критиків, а збірка "Мандрівки серця" не тільки закріпила успіх, а й показала справжню творчу зрілість поетеси, поставила її ім'я поміж визначних майстрів української поезії.

Ліна Костенко в молодості (фото: facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Обмеження свободи творчої думки, різні "опали" в часи застою призвели до того, що досить тривалий час вірші Костенко практично не потрапляли до друку. Але саме в ті роки поетеса, незважаючи ні на що, посилено працювала, крім ліричних жанрів, над романом у віршах "Маруся Чурай".

Її книги "Над берегами вічної ріки", "Маруся Чурай", "Неповторність" стали небуденними явищами сучасної української поезії.

У 2010 році вийшов перший великий прозовий твір Ліни Костенко - роман "Записки українського самашедшого". А в лютому 2011 року побачила світ поетична збірка "Річка Геракліта", куди ввійшли раніше написані вірші і 50 нових віршів.

Твори Костенко перекладено англійською, польською, білоруською, естонською, італійською, німецькою, словацькою та французькою мовами.

Ліна Костенко (фото: facebook.com/nationalpalaceukraine)

Одна з найпопулярніших і сильних цитат Костенко звучить так: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову".

"Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох", - а ці слова саме про Ліну Василівну.

до Речі, Styler зібрав для вас найкращі композиції на вірші Ліни Костенко, які ведуть "шляхетними шляхами всіх українців.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Лина Костенко, Анастасія Приходько
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