День народження Регіни Тодоренко: життєві поради відомої мандрівниці

З самого дитинства було зрозуміло, що життя талановитої дівчинки буде пов'язана з творчістю і креативом

Регіна Тодоренко відзначає своє 28-річчя сьогодні, 14 червня. Молода і талановита одеситка до цього моменту встигла стати відомою телеведучою, автором пісень, засвітитися в кількох гучних шоу. Не обійшлося без скандалів і пліток. Чого варто все ще невгаваючі "приказки" про вагітность Регіни Тодоренко.

Однак найбільш примітною була участь Тодоренко в популярному шоу "Орел и Решка", де вона була практично незмінною ведучою з 2013 по кінець 2017 року. За цей час Регіна встигла відвідати 105 країн! І в результаті стати однією з найбільш популярних тревел-блогерів України. До речі, Регіна стала першою в історії жінкою теле-мандрівницею, яка здійснила безперервну навколосвітку (8 місяців під час 12-го сезон "Орла и Решки").

Навіть після відходу з "Орла и Решки" Регіна продовжує відкривати для себе світ (фото: instagram.com/reginatodorenko)

В честь дня народження відомої мандрівниці і телеведучої STYLER вирішив згадати нашу бесіду з Регіною Тодоренко. Зазначимо, що під час зустрічі саме для нашого ресурсу Регіна дала своє останнє інтерв'ю в якості ведучої "Орла и Решки". Ділимося найяскравішими цитатами і порадами відомої українки.

Життєві поради і яскраві цитати Регіни Тодоренко:

Я вже "пенсіонерка" подорожей!

Вважаю, що краще поступово, по трохи досягати своєї мети . Мені здається, що в такому випадку людина стає більш наполегливою, цілеспрямованою, розвиненою.

. Мені здається, що в такому випадку людина стає більш наполегливою, цілеспрямованою, розвиненою. Звичайно ж, не буду лукавити і говорити, мовляв, я зовсім відмовляюся від грошей. Просто родись я в багатій родині, це була б вже певна пройдена щабель. Тобто я б не починала з самого початку і до чого-то прийшла б швидше.

Навіть не можу сказати, де сьогодні мій будинок. Якщо судити за пропискою, то в Одесі. А взагалі - де мої валізи, там і мій будинок .

. В Колумбію, Сальвадор, Гондурас я б ще повернулася, щоб відчути контраст. Чим більше контрасту відчуваєш, тим більше розумієш, як непогано ти живеш. А от як раз якщо поїдеш в Гондурас або Бангладеш, то моментально це зрозумієш.

Фото: instagram.com/reginatodorenko

В життя потрібно цінувати життя! Хочеться просити людей, щоб вони цінували кожну прожиту хвилину. Ми так часто не помічаємо, як проживаємо дні. Вранці пішла на роботу, повернулася додому, десь із подругами посиділа - і заснула. Хочеться, щоб людина могла собі дозволити зробити більше.

Хочеться просити людей, щоб вони цінували кожну прожиту хвилину. Ми так часто не помічаємо, як проживаємо дні. Вранці пішла на роботу, повернулася додому, десь із подругами посиділа - і заснула. Хочеться, щоб людина могла собі дозволити зробити більше. Мені дуже подобається один законопроект в Новій Зеландії. Там хочуть заснувати не п'яти-, а чотириденний робочий тиждень. Вони до цього прагнуть. Хочуть щоб три дні люди залишали для сім'ї, для себе, власного розвитку. Це дуже круто!

Часто порівнюю життя з кардіограмою. По суті, це і є життя: піки, падіння, знову на вершині, потім йде спад. І добре, коли так. Тому що пряма лінія - це смерть .

По суті, це і є життя: піки, падіння, знову на вершині, потім йде спад. І добре, коли так. . "Орел и Решка" – це такий проект, в якому я грала саму себе. Я ось така і в житті... Я ні в якому разі не кину подорожі. Просто буду подорожувати в рамках своєї сім'ї, з близькими рідними.

Перша частина інтерв'ю з Регіною Тодоренко. Про головні цінності в житті, небезпечні моменти в "Орле и Решке", кулінарні експерименти (відео: YouTube/STYLER.rbc.ua)

ТОП-5 лайфхаков для мандрівників від Регіни Тодоренко, спеціально для STYLER:

Вирушаючи в подорож, візьміть з собою алое. Це рослина на всі випадки життя. Допомагає при опіках, заспокоює шкіру, допомагає від вугрів. І взагалі це практично панацея.

Це рослина на всі випадки життя. Допомагає при опіках, заспокоює шкіру, допомагає від вугрів. І взагалі це практично панацея. Не перевантажуйте валізу. Звичайно, скористайтесь всесвітньо відомим способом скручувати одяг рулончик для економії місця. Але краще всього використовувати герметичні пакети. А ще краще - скласти валізу і половину з нього викласти.

Звичайно, скористайтесь всесвітньо відомим способом скручувати одяг рулончик для економії місця. Але краще всього використовувати герметичні пакети. А ще краще - скласти валізу і половину з нього викласти. Користуйтеся різними додатками для покупки квитків. А ще по всьому світу діє дуже корисна платформа Airbnb, з допомогою якої можна замовляти недорогі апартаменти.

А ще по всьому світу діє дуже корисна платформа Airbnb, з допомогою якої можна замовляти недорогі апартаменти. Дівчатам, щоб зберегти свіжість, раджу пити багато води . Особливо якщо багато літаєте. Якщо це велика зміна часових поясів, то я приймаю іноді гліцин, щоб швидко адаптуватися.

. Особливо якщо багато літаєте. Якщо це велика зміна часових поясів, то я приймаю іноді гліцин, щоб швидко адаптуватися. Їжте багато фруктів. А ще я користуюся корейськими гідрогелевимі масками. Це найкраще, що може бути в літаку. Шкіра виглядає відмінно.

Регіна Тодоренко: біографія

Регіна Тодоренко з мамою Іриною (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Відома сьогодні українська телеведуча народилася 14 червня 1990 року в Одесі. З самого дитинства батьки дівчинки всіляко розвивали її таланти. У школі вона відвідувала театр "Балаганчик", де часто отримувала головні ролі, готувала сольні виступи. Також маленька Регіна активно займалася вокалом, ходила на танці.

Сьогодні Тодоренко - популярна телеведуча (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Дивно, що після настільки всебічного творчого розвитку після закінчення 22-ї школи у рідному місті Тодоренко раптом пішла в Одеський національний морський університет на факультет транспортних технологій і систем. І все ж, нехай і не зовсім вчасно, але Регіна зрозуміла, що це "не її". Незабаром Тодоренко покинула стіни університету і вступила в Київський національний університет культури і мистецтв, факультет шоу-бізнесу та режисури. У 2013 році вона отримала диплом магістра театрального мистецтва.

Регіна Тодоренко на "Фабриці зірок-2" - "Так, бос"

З 2007 року Регіна Тодоренко взялася за реалізацію творчих амбіцій. Послідувала участь у талант-шоу "Фабрика зірок-2". Після проекту Наталія Могилевська запропонувала Регіні стати однією з солісток групи Real O. У 2014 році закінчився контракт і Тодоренко зайнялася сольною кар'єрою. Так, вона писала пісні собі і виступала автором для відомих виконавців (Софія Ротару, Наталя Могилевська, Віталій Козловський та інші).

REAL O - "Сукня"

З 2013 року Регіна стала ведучою шоу "Орел и Решка". І понеслась... Запаморочливий розвиток кар'єри, популярність, розвиток персонального блогу в мережі Іnstagram.

В 2016 вийшов її дебютний альбом "Fire". У 2017 Тодоренко зіграла головну роль у театральній постановці "Застав дружину в ломбард".

Після відходу з "Орла и Решки" Регіна стала ведучою б'юті-шоу "Мейкаперы" на російському телеканалі "П'ятниця". А з 2018 року – телеведучою музичного шоу "Голос вулиць".

Сьогодні Регіна активно працює на своїм авторським міднайт-шоу.

Регіна Тодоренко: цікаві факти (відео: STYLER.rbc.ua)