День народження Регіни Тодоренко: життєві поради відомої мандрівниці

З самого дитинства було зрозуміло, що життя талановитої дівчинки буде пов'язана з творчістю і креативом
Регіна Тодоренко відзначає своє 28-річчя сьогодні, 14 червня. Молода і талановита одеситка до цього моменту встигла стати відомою телеведучою, автором пісень, засвітитися в кількох гучних шоу. Не обійшлося без скандалів і пліток. Чого варто все ще невгаваючі "приказки" про вагітность Регіни Тодоренко.
Однак найбільш примітною була участь Тодоренко в популярному шоу "Орел и Решка", де вона була практично незмінною ведучою з 2013 по кінець 2017 року. За цей час Регіна встигла відвідати 105 країн! І в результаті стати однією з найбільш популярних тревел-блогерів України. До речі, Регіна стала першою в історії жінкою теле-мандрівницею, яка здійснила безперервну навколосвітку (8 місяців під час 12-го сезон "Орла и Решки").
Навіть після відходу з "Орла и Решки" Регіна продовжує відкривати для себе світ (фото: instagram.com/reginatodorenko)
В честь дня народження відомої мандрівниці і телеведучої STYLER вирішив згадати нашу бесіду з Регіною Тодоренко. Зазначимо, що під час зустрічі саме для нашого ресурсу Регіна дала своє останнє інтерв'ю в якості ведучої "Орла и Решки". Ділимося найяскравішими цитатами і порадами відомої українки.
Життєві поради і яскраві цитати Регіни Тодоренко:
Фото: instagram.com/reginatodorenko
Перша частина інтерв'ю з Регіною Тодоренко. Про головні цінності в житті, небезпечні моменти в "Орле и Решке", кулінарні експерименти (відео: YouTube/STYLER.rbc.ua)
ТОП-5 лайфхаков для мандрівників від Регіни Тодоренко, спеціально для STYLER:
Регіна Тодоренко: біографія
Регіна Тодоренко з мамою Іриною (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Відома сьогодні українська телеведуча народилася 14 червня 1990 року в Одесі. З самого дитинства батьки дівчинки всіляко розвивали її таланти. У школі вона відвідувала театр "Балаганчик", де часто отримувала головні ролі, готувала сольні виступи. Також маленька Регіна активно займалася вокалом, ходила на танці.
Сьогодні Тодоренко - популярна телеведуча (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Дивно, що після настільки всебічного творчого розвитку після закінчення 22-ї школи у рідному місті Тодоренко раптом пішла в Одеський національний морський університет на факультет транспортних технологій і систем. І все ж, нехай і не зовсім вчасно, але Регіна зрозуміла, що це "не її". Незабаром Тодоренко покинула стіни університету і вступила в Київський національний університет культури і мистецтв, факультет шоу-бізнесу та режисури. У 2013 році вона отримала диплом магістра театрального мистецтва.
Регіна Тодоренко на "Фабриці зірок-2" - "Так, бос"
З 2007 року Регіна Тодоренко взялася за реалізацію творчих амбіцій. Послідувала участь у талант-шоу "Фабрика зірок-2". Після проекту Наталія Могилевська запропонувала Регіні стати однією з солісток групи Real O. У 2014 році закінчився контракт і Тодоренко зайнялася сольною кар'єрою. Так, вона писала пісні собі і виступала автором для відомих виконавців (Софія Ротару, Наталя Могилевська, Віталій Козловський та інші).
REAL O - "Сукня"
З 2013 року Регіна стала ведучою шоу "Орел и Решка". І понеслась... Запаморочливий розвиток кар'єри, популярність, розвиток персонального блогу в мережі Іnstagram.
В 2016 вийшов її дебютний альбом "Fire". У 2017 Тодоренко зіграла головну роль у театральній постановці "Застав дружину в ломбард".
Після відходу з "Орла и Решки" Регіна стала ведучою б'юті-шоу "Мейкаперы" на російському телеканалі "П'ятниця". А з 2018 року – телеведучою музичного шоу "Голос вулиць".
Сьогодні Регіна активно працює на своїм авторським міднайт-шоу.
Регіна Тодоренко: цікаві факти (відео: STYLER.rbc.ua)