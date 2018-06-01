День захисту дітей: українські зірки записали зворушливе відео

До акції долучилися музиканти, співаки, телеведучі та культурні діячі

1 червня з нагоди Дня захисту дітей Ніна Матвієнко, Наталка Карпа, Марічка Бурмака, Влада Литовченко та інші відомі українці прочитали чуттєвий вірш видатної поетеси Ліни Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі".

Головний меседж цієї ініціативи - це прагнення відновлення миру на українській землі.

Відео з YouTube/ДІТИ НЕОГОЛОШЕНОЇ ВІЙНИ

Текст поезії "Мій перший вірш написаний в окопі":

Мій перший вірш написаний в окопі,

на тій сипкій од вибухів стіні,

коли згубило зорі в гороскопі

моє дитинство, вбите не війні.

Лилась пожежі вулканічна лава,

стояли в сивих кратерах сади.

І захлиналась наша переправа

шаленим шквалом полум'я й води.

Був білий світ не білий вже, а чорний.

Вогненна ніч присвічувала дню.

І той окопчик – як підводний човен

у морі диму, жаху і вогню.

Це вже було ні зайчиком, ні вовком –

кривавий світ, обвуглена зоря!

А я писала мало не осколком

великі букви, щойно з букваря.

Мені б ще гратись в піжмурки і в класи,

в казки літать на крилах палітур.

А я писала вірші про фугаси,

а я вже смерть побачила впритул.

О перший біль тих не дитячих вражень,

який він слід на серці залиша!

Як невимовне віршами не скажеш,

чи не німою зробиться душа?!

Душа в словах – як море в перископі,

І спомин той – як відсвіт на чолі…

Мій перший вірш написаний в окопі.

Він друкувався просто на землі.

За словами куратора та ідеолога проекту "Діти неоголошеної війни" Анюти Славської, вірш було обрано не просто так.

"Це той перший вірш, який маленька дівчинка Ліна з містечка над Дніпром написала "мало не осколком" на стіні окопу. Він про втрачене дитинство. Цією ініціативою ми в першу чергу хочемо підтримати дітей, що потребують особливої щоденної уваги до себе - маленьких переселенців, сиріт, дітей воїнів, дітей з інвалідністю. Тисячі маленьких українців, що потребують нашої турботи. Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися й навчатися, жити в мирі та щасті. Дуже хочеться, щоб діти бачили менше жахливих новин та грали в свої улюблені ігри з яскравою посмішкою", - зауважила Славська.

До проекту окрім вищезгаданих зірок долучилися Наталя Бучинська, Едуард "Діля" Приступа, Аня Добриднєва, Міла Нітіч, учасники гурту "Авіатор", телеведуча Тетяна Гончарова і актор Віктор Андрієнко.

До речі, Google присвятив дудл підростаючому поколінню.

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