День захисту дітей: українські зірки записали зворушливе відео

До акції долучилися музиканти, співаки, телеведучі та культурні діячі
1 червня з нагоди Дня захисту дітей Ніна Матвієнко, Наталка Карпа, Марічка Бурмака, Влада Литовченко та інші відомі українці прочитали чуттєвий вірш видатної поетеси Ліни Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі".
Головний меседж цієї ініціативи - це прагнення відновлення миру на українській землі.
Відео з YouTube/ДІТИ НЕОГОЛОШЕНОЇ ВІЙНИ
Текст поезії "Мій перший вірш написаний в окопі":
Мій перший вірш написаний в окопі,
на тій сипкій од вибухів стіні,
коли згубило зорі в гороскопі
моє дитинство, вбите не війні.
Лилась пожежі вулканічна лава,
стояли в сивих кратерах сади.
І захлиналась наша переправа
шаленим шквалом полум'я й води.
Був білий світ не білий вже, а чорний.
Вогненна ніч присвічувала дню.
І той окопчик – як підводний човен
у морі диму, жаху і вогню.
Це вже було ні зайчиком, ні вовком –
кривавий світ, обвуглена зоря!
А я писала мало не осколком
великі букви, щойно з букваря.
Мені б ще гратись в піжмурки і в класи,
в казки літать на крилах палітур.
А я писала вірші про фугаси,
а я вже смерть побачила впритул.
О перший біль тих не дитячих вражень,
який він слід на серці залиша!
Як невимовне віршами не скажеш,
чи не німою зробиться душа?!
Душа в словах – як море в перископі,
І спомин той – як відсвіт на чолі…
Мій перший вірш написаний в окопі.
Він друкувався просто на землі.
За словами куратора та ідеолога проекту "Діти неоголошеної війни" Анюти Славської, вірш було обрано не просто так.
"Це той перший вірш, який маленька дівчинка Ліна з містечка над Дніпром написала "мало не осколком" на стіні окопу. Він про втрачене дитинство. Цією ініціативою ми в першу чергу хочемо підтримати дітей, що потребують особливої щоденної уваги до себе - маленьких переселенців, сиріт, дітей воїнів, дітей з інвалідністю. Тисячі маленьких українців, що потребують нашої турботи. Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися й навчатися, жити в мирі та щасті. Дуже хочеться, щоб діти бачили менше жахливих новин та грали в свої улюблені ігри з яскравою посмішкою", - зауважила Славська.
До проекту окрім вищезгаданих зірок долучилися Наталя Бучинська, Едуард "Діля" Приступа, Аня Добриднєва, Міла Нітіч, учасники гурту "Авіатор", телеведуча Тетяна Гончарова і актор Віктор Андрієнко.
До речі, Google присвятив дудл підростаючому поколінню.
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