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День захисту дітей: українські зірки записали зворушливе відео

STYLERЗірки        01.06.2018 - 12:18
Кадр із відео
Кадр із відео

До акції долучилися музиканти, співаки, телеведучі та культурні діячі

1 червня з нагоди Дня захисту дітей Ніна Матвієнко, Наталка Карпа, Марічка Бурмака, Влада Литовченко та інші відомі українці прочитали чуттєвий вірш видатної поетеси Ліни Костенко "Мій перший вірш написаний в окопі".

Головний меседж цієї ініціативи - це прагнення відновлення миру на українській землі.

Відео з YouTube/ДІТИ НЕОГОЛОШЕНОЇ ВІЙНИ

Текст поезії "Мій перший вірш написаний в окопі":

Мій перший вірш написаний в окопі, 
на тій сипкій од вибухів стіні, 
коли згубило зорі в гороскопі 
моє дитинство, вбите не війні.

Лилась пожежі вулканічна лава, 
стояли в сивих кратерах сади. 
І захлиналась наша переправа 
шаленим шквалом полум'я й води.

Був білий світ не білий вже, а чорний. 
Вогненна ніч присвічувала дню. 
І той окопчик – як підводний човен
у морі диму, жаху і вогню.

Це вже було ні зайчиком, ні вовком – 
кривавий світ, обвуглена зоря! 
А я писала мало не осколком 
великі букви, щойно з букваря.

Мені б ще гратись в піжмурки і в класи, 
в казки літать на крилах палітур. 
А я писала вірші про фугаси, 
а я вже смерть побачила впритул.

О перший біль тих не дитячих вражень, 
який він слід на серці залиша! 
Як невимовне віршами не скажеш, 
чи не німою зробиться душа?!

Душа в словах – як море в перископі, 
І спомин той – як відсвіт на чолі… 
Мій перший вірш написаний в окопі. 
Він друкувався просто на землі.

За словами куратора та ідеолога проекту "Діти неоголошеної війни" Анюти Славської, вірш було обрано не просто так.

"Це той перший вірш, який маленька дівчинка Ліна з містечка над Дніпром написала "мало не осколком" на стіні окопу. Він про втрачене дитинство. Цією ініціативою ми в першу чергу хочемо підтримати дітей, що потребують особливої щоденної уваги до себе - маленьких переселенців, сиріт, дітей воїнів, дітей з інвалідністю. Тисячі маленьких українців, що потребують нашої турботи. Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися й навчатися, жити в мирі та щасті. Дуже хочеться, щоб діти бачили менше жахливих новин та грали в свої улюблені ігри з яскравою посмішкою", - зауважила Славська.

До проекту окрім вищезгаданих зірок долучилися Наталя Бучинська, Едуард "Діля" Приступа, Аня Добриднєва, Міла Нітіч, учасники гурту "Авіатор", телеведуча Тетяна Гончарова і актор Віктор Андрієнко.

До речі, Google присвятив дудл підростаючому поколінню.

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Теги: День защиты детей
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