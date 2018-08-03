Die Antwoord у Києві: як готуються до приїзду всесвітньо відомого гурту

Die Antwoord (кадр з відео)

Стало відомо, що попросив у організаторів найскандальніший гурт сучасності

Зовсім скоро до Києва приїдуть епатажні південноафриканські реп-рейвери Die Antwoord. 6 серпня в Stereo Plaza відбудеться концерт легендарного гурту.

Слава про цих зірок поширилася далеко за межі рідного Кейптауна. Практично кожна відеоробота гурту — провокація, що викликає бурхливі обговорення, а іноді й обурення, що змушують YouTube видалити відео через його зайву відвертість. Але скандальна парочка не звертає увагу на критику, продовжуючи шокувати фанів кожним новим кліпом або виступом.

Відео: Die Antwoord - Rich Bitch (YouTube/Die Antwoord)

Кінорежисер Девід Фінчер мріяв побачити фронтвумен Die Antwoord Йо-Ланді в ролі Лісбет Саландер в своїй екранізації "Дівчини з татуюванням дракона", а Девід Лінч настільки фанатіє від їх відео, що іноді запрошує фріковату групу на чай.

У Києві до приїзду Die Antwoord готуються ретельно. Гримерку жахливих і зухвалих на перший погляд, але м'яких і пухнастих в душі музикантів, прикрасять плюшевим килимком і великими м'яким іграшками. Доповнювати антураж буде машина з мильними бульбашками, букети жовтих ромашок і гербер, а також різноманітні рослини, що стоять на підлозі або звисають зі стелі. Щоб атмосфера була більш камерною, освітлення буде приглушеним з додаванням декоративних ефектів – зірки на стелі, півмісяць на стінах і т. п. Поставлять свічки і сандалові пахощі.

Відео: DIE ANTWOORD - UGLY BOY (YouTube/Die Antwoord)

Але не все так романтично, як може здатися на перший погляд. Для ліквідації зайвої ванільності в гримерках встановлять клітини з невеликими тваринами і комахами: зміями, ящірками, щурами, кониками та іншими гадами. Хто саме це буде - поки не знають навіть організатори, але у фантазіях обмежувати себе не збираються, не дарма найважливіший пункт у побутовому райдері Die Antwoord говорить: "Дайте волю своїй фантазії!"

Сценічне шоу, яке привезе команда, буде дивувати і епатувати.

Як і в усьому образі гурту, одну з найважливіших складових в ньому теж грає візуальна частина, тому на концерт музиканти везуть з собою більше 30 костюмів.

Відео: DIE ANTWOORD - BABY'S ON FIRE (YouTube/Die Antwoord)

Нагадаємо, перший і єдиний український концерт Die Antwoord відбудеться в Stereo Plaza 6 серпня. Під час нього гурт виконає найкращі пісні, а також композиції з майбутнього альбому "27", який, ймовірно, стане останнім в їх дискографії.

Die Antwoord, Stereo Plaza

6/08/18

Квитки: від 1599 грн

Нагадаємо, The Hardkiss порадували фанів прем'єрою "Free Me".

До речі, нещодавно у Києві відгримів фестиваль UPark Festival 2018. На сцені фестивалю вперше в Україні виступили британські легенди Gorillaz і Massive Attack.

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