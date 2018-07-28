"Для тих, хто не спить вночі": Зеленський підкорив мережу новим тренуванням (відео)

Фото: Володимир Зеленський (УНІАН)

Відповідне відео шоумен розмістив в мережі

Популярний український шоумен і телеведучий Володимир Зеленський підкорив фанатів новим тренуванням, яку він провів через зйомок в одному з своїх нових фільмів. Відповідне відео розмістив на сторінці Youtube.

"...поговоримо про переваги і недоліки силових і функціональних тренувань - як тренуватися тим, хто в зв'язку з нічними зйомками фільму "Я, Ти, Він, Вона" практично позбавлені сну. Всі вправи будуть спрямовані на роботу з власним тілом, щоб організму було легше відновитися", - йдеться в повідомленні.

Відео: новий випуск проекту zekubiki (Youtube-канал/zekubiki)

Слід уточнити, що відео вже встигло викликати ажіотаж серед шанувальників Володимира.

"Бережи себе. Відпочивай більше", - сказала користувач Лена Макієвський.

"Молодці, хлопці. Класний тренер", - підкреслила юзер Світлана Заєць.

"Класний випуск. Дуже багато корисного. Володимир і вся команда, ви великі молодці", - уточнив користувач Андрій Гура.

Фото: скріншот коментарів (Youtube-канал/zekubiki)

До речі, на знімальному майданчику комедійного фільму від гумористичної студії "Квартал 95" "засвітився" відомий співак.

Як повідомлялося раніше, відомий український комік Володимир Зеленський записав нове відео для свого спортивного блогу "#зекубики". Запис він опублікував на своїй сторінці в соцмережі.

Також нагадаємо, популярний український телеведучий і шоумен Володимир Зеленський вразив мережу незвичним образом з вусами. Відповідні фото опублікувала солістка групи "Время и Стекло" Надя Дорофєєва.

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