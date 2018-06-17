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Джамала опублікувала зворушливе привітання до Дня батька (фото)

STYLERЗірки        17.06.2018 - 20:01
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Співачка привітала з святом всіх рідних чоловіків

Знаменита українська співачка Джамала привітала своїх близьких чоловіків з Днем батька. Фотографії з привітаннями співачка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На першій фотографії зображений чоловік Джамали – Сеіт-Бекир Сулейманов. Він тримає на руках їхнього спільного сина Еміра-Рахмана, який народився 27 березня 2018 року.

Скріншот фото (instagram.com/jamalajaaa)

На другій фотографії – батько співачки, кримський татарин Алім Айярович Джамаладинов, у якого на руках маленький онук. Батько Джамали був хоровим диригентом власного ансамблю, виконував кримськотатарську народну музику.

Скріншот фото (instagram.com/jamalajaaa)

"День батька! Мої чоловіки !!! Я дуже люблю вас! Благослови вас Господь!" - так підписала знімки співачка.

Нагадаємо, в ексклюзивному інтерв'ю для STYLER, співачка розповіла, чому її батьки відмовляються залишати аннексированный Крим.

За словами Джамали, її батько категорично відмовився розглядати пропозиції про переїзд з Криму. Хоча ще з початку анексії українського півострова співачка говорила своїм рідним про таку можливість.

Співачка пояснює, що її батькам буде дуже важко покинути будинок.

Вітаємо Джамалу з народженням первістка! (video.rbc.ua)

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Теги: співачка, День отца, Джамала
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