"Е,бой": жевтобородий Потап захопив мережу стильним прикидом

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Фанати Потапа похвалили його за молодіжний образ

Популярний український продюсер і співак Потап (Олексій Потапенко) похвалився відпочинком в США. До речі, разом з ним в Лос-Анджелесі відпочиває і Настя Каменських. Парі давненько приписують роман, проте ні Потам, ні Настя не зізнаються, чи є щось між ними.

Тим часом Потап ділитися зі своїми instagram-підписниками яскравими знімками американського відпочинку. При цьому за фотографіями Потапа можна зробити висновок, що навіть на відпочинку він не забуває про роботу. Так, Потап опублікував кілька знімків із звукозаписних студій в Лос-Анджелесі.

А нещодавно 37-річний Потап, за прикладом Каменських, опублікував кілька стильних фото. Продюсер красується в оригінальних червоних штанях із зоряним принтом, білій футболці, кепці з написом і пінами.

Стильний Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Підписникам Потапа сподобався його модний прикид. Чимало відзначили саме його забавні штані.

"Класні штани", - пише valentinakodak.

"Які штани. Агонь", - зазначає albina0770.

"Хітові треники", - сміється alexnadxa.

"Нагадує Кіркорова", - пише semerenko_vv.

"А мені тут дуже схожий на Брюса Вілліса", - зізнається bondarenko_olga_79.

"Я подумала, що в піжамі", - посміхається martynenko_sandra.

Скріншот поста: instagram.com/realpotap

До речі, в цьому ж місці Настя Каменських також зробила фото.

"Поділили з Настею одну стінку", - зазначив підписник yulka__92.

Потап на відпочинку в Лос-Анджелесі (фото: instagram.com/realpotap)

Потап і Настя Каменських в США (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, раніше поп-виконавиця Каменських вразила мережу, показавши свої розкішні округлі форми.

На фото Настя позує в короткій спідниці оригінального крою, а також облягаючому білосніжному топі.

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