"Це було б дешевше": Макаревич пояснив свої слова про купівлю Росією Криму

Фото: Андрій Макаревич (wikimedia.org/Mark_Nakoykher)

Музикант заявив, що його слова - метафора

Російський музикант і лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич пояснив свої слова про те, що Росія повинна була купити Крим. Про це він сказав в коментарі російському РБК.

Напередодні музикант заявив, що якщо РФ був необхідний Крим, то вона могла знайти інші способи для його отримання.

"Вкрасти - погано, а купити - добре", - сказав артист.

Андрій Макаревич додав, що РФ повинна була повертати собі півострів мирним шляхом.

"Якщо була така гостра стратегічна необхідність у володінні Кримом, можна було знайти інші способи його отримати. Способи мирні, безконфліктні. Я глибоко переконаний, що за кінцевими розрахунками це було б дешевше", - пояснив свої слова музикант.

Раніше Андрій Макаревич пояснив, чому російські телеканали різко скоротили згадка Криму і України.

На думку артиста, це було зроблено через Чемпіонат світу з футболу 2018, фінальна частина якого відбувається в Росії, оскільки в даний момент потрібно "робити гарне обличчя". Іншою причиною є те, що Крим і Україна стали обридлої темою.

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