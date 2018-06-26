Андрей Макаревич объяснил, почему российские телеканалы резко сократили упоминание Крыма и Украины

Известный российский музыкант рассказал свое видение ситуации

Известный музыкант Андрей Макаревич объяснил в своем интервью на радио "Эхо Москвы", почему российские телеканалы резко сократили упоминание Крыма и Украины у себя в эфирах.

По мнению артиста, это было сделано из-за Чемпионата мира по футболу 2018, финальная часть которого происходит в России, поскольку в данный момент нужно "делать хорошее лицо". Другой причиной является то, что Крым и Украина стали надоевшей темой.

"…есть такое понятие в физике – усталость материала. Нельзя об одном и том же на одной и той же истерической ноте талдычить 4 года. Это перестает работать. Просто организм начинает от этого защищаться как от мухи надоедливой", - сказал музыкант.

Его спросили, может ли сокращение упоминаний об Украине и Крыме быть связано с голодовкой политзаключенного Олега Сенцова?

"Я не думаю, что это связано с голодовкой Сенцова напрямую", - ответил Макаревич.

Скриншот видеозаписи эфира (youtube.com/ЭхоМосквы)

Также Макаревич добавил, что на фоне проходящего ЧМ 2018 меркнут другие важные новости. Он провел параллель с Зимней олимпиадой в Сочи, когда во время ее проведения случилась "украинская заваруха", как назвал события 2014 года музыкант.

"Вот, к сожалению, 4 года назад была красивая Олимпиада в Сочи, было роскошное открытие, мир рукоплескал, была масса счастливых иностранцев. И потом под это дело мы вляпались в эту украинскую заваруху и будем еще очень долго расхлебывать последствия этого решения", - сообщил Андрей.

Он также подметил, что 24 июня российские самолеты снова бомбили Сирию, но эта новость проходит мимо из-за того, что весь мир сейчас смотрит футбол.

Напомним, в сети раскритиковали ролик "Усы надежды" Ивана Урганта и Полині Гагариной.

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