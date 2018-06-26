Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Андрій Макаревич пояснив, чому російські телеканали різко скоротили згадки Криму і України

STYLERLIFE        26.06.2018 - 23:15
Фото: Андрій Макаревич (twitter.com/tvrain.ru)
Фото: Андрій Макаревич (twitter.com/tvrain.ru)

Відомий російський музикант розповів своє бачення ситуації

Відомий музикант Андрій Макаревич пояснив у своєму інтерв'ю на радіо "Эхо Москвы", чому російські телеканали різко скоротили згадки Криму і України у себе в ефірах.

На думку артиста, це було зроблено через Чемпіонат світу з футболу 2018 року, фінальна частина якого відбувається в Росії, оскільки в даний момент потрібно "робити гарне обличчя". Іншою причиною є те, що Крим і Україна стали обридливою темою.

"...є таке поняття у фізиці – втома матеріалу. Не можна про одне й те ж на одній і тій же істеричній ноті товкмачити 4 роки. Це перестає працювати. Просто організм починає від цього захищатися як від набридливої мухи", - сказав музикант.

Його запитали, чи може скорочення згадок про Україну і Крим бути пов'язано з голодовкою політв'язня Олега Сенцова?  

"Я не думаю, що це пов'язано з голодовкою Сенцова безпосередньо", - відповів Макаревич.

Скріншот відеозапису ефіру (youtube.com/ЭхоМосквы)

Також Макаревич додав, що на тлі Чемпіонату меркнуть інші важливі новини. Він провів паралель із Зимовою олімпіадою в Сочі, коли під час її проведення трапилася "українська заваруха", як назвав події 2014 року музикант.

"От, на жаль, 4 роки тому була красива Олімпіада в Сочі, було розкішне відкриття, світ аплодував, була маса щасливих іноземців. І потім під цю справу ми вляпалися в цю українську ситуацію і будемо ще дуже довго розсьорбувати наслідки цього рішення", - повідомив Андрій.

Він також зауважив, що 24 червня російські літаки знову бомбардували Сирію, але ця новина проходить повз через те, що весь світ зараз дивиться футбол.

Нагадаємо, в мережі розкритикували ролик "Вуса надії" Урганта і Гагаріної.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: Скільки українських політв'язнів в РФ?

Не віддасть: Макаревич висловився про долю окупованого Криму і Донбасу "Потрібно ще 150 років": російська письменниця назвала РФ відсталою
Теги: Крым, Россия, чемпионат, Андрей Макаревич
Родичі постійно плачуть: стало відомо, ким був вбитий під час погрому ром
"Повністю зняв скальп": з'явилися деталі звірячого вбивства українки голлівудським сценаристом
"Що шукали?": Олега Газманова з сім'єю затримали на кордоні в Італії
Принц Гаррі і Меган Маркл на межі розлучення, - ЗМІ
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся