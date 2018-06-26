Андрій Макаревич пояснив, чому російські телеканали різко скоротили згадки Криму і України

Відомий російський музикант розповів своє бачення ситуації

Відомий музикант Андрій Макаревич пояснив у своєму інтерв'ю на радіо "Эхо Москвы", чому російські телеканали різко скоротили згадки Криму і України у себе в ефірах.

На думку артиста, це було зроблено через Чемпіонат світу з футболу 2018 року, фінальна частина якого відбувається в Росії, оскільки в даний момент потрібно "робити гарне обличчя". Іншою причиною є те, що Крим і Україна стали обридливою темою.

"...є таке поняття у фізиці – втома матеріалу. Не можна про одне й те ж на одній і тій же істеричній ноті товкмачити 4 роки. Це перестає працювати. Просто організм починає від цього захищатися як від набридливої мухи", - сказав музикант.

Його запитали, чи може скорочення згадок про Україну і Крим бути пов'язано з голодовкою політв'язня Олега Сенцова?

"Я не думаю, що це пов'язано з голодовкою Сенцова безпосередньо", - відповів Макаревич.

Скріншот відеозапису ефіру (youtube.com/ЭхоМосквы)

Також Макаревич додав, що на тлі Чемпіонату меркнуть інші важливі новини. Він провів паралель із Зимовою олімпіадою в Сочі, коли під час її проведення трапилася "українська заваруха", як назвав події 2014 року музикант.

"От, на жаль, 4 роки тому була красива Олімпіада в Сочі, було розкішне відкриття, світ аплодував, була маса щасливих іноземців. І потім під цю справу ми вляпалися в цю українську ситуацію і будемо ще дуже довго розсьорбувати наслідки цього рішення", - повідомив Андрій.

Він також зауважив, що 24 червня російські літаки знову бомбардували Сирію, але ця новина проходить повз через те, що весь світ зараз дивиться футбол.

Нагадаємо, в мережі розкритикували ролик "Вуса надії" Урганта і Гагаріної.

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