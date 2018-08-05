"Це було фантастично": DZIDZIO здійснив давню мрію (відео)

STYLER Зірки 05.08.2018 - 14:30
Фото: (instagram.com/dzidzio) Фото: (instagram.com/dzidzio)

Після катань DZIDZIO розцілував дельфіна

Оригінальний український виконавець, а також актор Михайло Хома відомий під псевдонімом DZIDZIO (однойменна назву музичної групи, в якій він перебуває), недавно хвалився архівними знімками з сім'єю. Тепер він виклав відео в Instagram, на якому відображено момент здійснення його мрії.

"Я щасливий, здійснилася моя мрія, це було фантастично, дельфін Немо подарував мені космічні емоції", — написав він у публікації.

&quot;Це було фантастично&quot;: DZIDZIO здійснив давню мрію (відео)

Скріншот поста облікового запису instagram.com/dzidzio

На опублікованому відео видно, що Дзідзьо поцілував дельфіна 10 разів.

 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

Відео: (instagram.com/dzidzio)

У коментарях користувачі вітають Дзідзьо зі здійсненням мрії і щиро радіють за нього.

"І моя мрія... на жаль ще не збулася", "Обожнюю дельфінів", "Ось так любов...", "У мене така ж мрія", "Такі емоції, круто. Кирилівка рулить))", "Класно, це так мило", "Класно)))" "Це чудово, цього літа я також була в Кирилівці і плавала з дельфіном Оскаром. Ці емоції неможливо передати словами", — пишуть користувачі мережі.

&quot;Це було фантастично&quot;: DZIDZIO здійснив давню мрію (відео)

&quot;Це було фантастично&quot;: DZIDZIO здійснив давню мрію (відео)

&quot;Це було фантастично&quot;: DZIDZIO здійснив давню мрію (відео)

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/dzidzio

Раніше ми повідомляли, що "Бог" голосом DZIDZIO закликав не порушувати ПДР.

Після цього ми писали, що DZIDZIO показав тізер свого нового фільму.

Відео: (video.rbc.ua)

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Теги:  DZIDZIO,  мечта,  дельфин