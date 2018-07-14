Старт дан: DZIDZIO показал тизер своего нового фильма

Кадр из фильма "DZIDZIO Перший Раз"

В октябре украинцы увидят новый фильм мегапопулярного DZIDZIO

Украинский музыкант и актер DZIDZIO показал тизер своего нового фильма "DZIDZIO Перший Раз".

Начало съемок фильма "DZIDZIO Перший Раз"

Съемки полнометражной комедии начались во Львовской области и большинство сцен для фильма снимались там, где сам Михаил Хома (он же DZIDZIO) провел свое детство: в селе Бортники Жидачевского района.

Кроме того, многие сцены будут снимать на территории старой виллы начала ХХ века князя Евгениуша Любомирского, нынешней Ходоровской городской больницы, где и родился Михаил.

Уникальным местом работы творческой группы является и самый старый сахарный завод в Ходорове, который в свое время был крупнейшим в Галичине и ряд других интересных и будто вневременных локаций.

В каком образе на этот раз предстанет главный герой DZIDZIO и как будет развиваться сюжетная линия нового фильма, пока команда держит в секрете.

Тизер фильма "DZIDZIO Перший Раз"

"DZIDZIO в душе - большой артист и наивный ребенок, всю свою жизнь скрывает один маленький секрет, который перерастает в огромную проблему. На этот раз ни лучшая мама, ни его крутой друг не смогут ему помочь. Потому что такое деликатное дело DZIDZIO должен решить первый раз и о-о-очень осторожно", - говорится в синопсисе фильма.

Отметим, что премьера фильма "DZIDZIO Перший Раз" состоится 25 октября.

Ранее колоритный музыкант озвучил серию социальных анимированных роликов, в которых рассказывается о причинах смерти в ДТП.

Видео: РБК-Украина