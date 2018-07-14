Старт дано: DZIDZIO показав тізер свого нового фільму

Кадр з фільма "DZIDZIO Перший Раз"

У жовтні українці побачать новий фільм мегапопулярного DZIDZIO

Український музикант і актор DZIDZIO показав тізер свого нового фільму "DZIDZIO Перший Раз".

Початок зйомок фільму "DZIDZIO Перший Раз"

Зйомки повнометражної комедії почалися у Львівській області і більшість сцен для фільму знімалися там, де сам Михайло Хома (DZIDZIO) провів своє дитинство: в селі Бортники Жидачівського району.

Крім того, багато сцени будуть знімати на території старої вілли початку ХХ століття князя Євгеніуша Любомирського, нинішньої Ходорівськоі міської лікарні, де й народився Михайло.

Унікальним місцем роботи творчої групи є і найстаріший цукровий завод у Ходорові, який у свій час був найбільшим у Галичині та ряд інших цікавих і ніби позачасових локацій.

В якому образі цього разу постане головний герой DZIDZIO та як буде розвиватися сюжетна лінія нового фільму, поки що команда тримає у секреті

Тизер фільму "DZIDZIO Перший Раз"

"DZIDZIO в душі - великий артист і наївна дитина, все своє життя приховує один малесенький секрет, який переростає у величезну проблему. Цього разу ні найкраща мама, ні його крутий друг не зможуть йому допомогти. Тому що таку делікатну справу DZIDZIO повинен вирішити перший раз і дуже обережно", - йдеться в синопсисі фільму.

Зазначимо, що прем'єра фільму "DZIDZIO Перший Раз" відбудеться 25 жовтня.

Раніше колоритний музикант озвучив серію соціальних анімованих роликів, в яких розповідається про причини смерті в ДТП.

Відео: РБК-Україна