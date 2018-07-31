"Це було дуже незвичайне відчуття": Макс Барських розповів рецепт хороших поцілунків

Фото: Макс Барських (instagram.com/max_barskih)

Співак поділився деякими деталями свого інтимного життя

Відомий український артист Макс Барських, чий кліп нещодавно спровокував великий інтерес до майбутньої комедії "Секс і нічого особистого", а також викликав бурю емоцій у своїх шанувальників, розповів про перший поцілунок. Цим він поділився під час святкового шоу "З Днем народження, Україно!", як повідомляє видання "Сьогодні".

Так, артист розповів, що вперше він поцілувався в 14 років. "Це був французький поцілунок, це було дуже незвичайне відчуття – відчувати у себе в роті язик іншої людини... Але мені сподобався цей поцілунок і запам'ятався на все життя", - зізнався співак.

Також за лаштунками шоу він поділився секретом поцілунку: "Найприємніші і дійсно значущі поцілунки виходять, коли ти любиш людину. Так що цілуватися потрібно з коханими!".

Фото: Макс Барських (instagram.com/alanbadoev)

Макс Барських розповів і про те, що іноді у нього трапляються курортні романи, але вони нічим не закінчуються, оскільки стосунки на відстані підтримувати складно. "Зараз я активно працюю і практично ніде не затримуюся довше, ніж кілька днів, – з таким режимом ні про яке особисте життя не може бути мови", - додав він.

Зазначимо, що шоу, в якому, крім Макса Барських, виступило багато інших знаменитостей, буде показано 24 серпня на телеканалі "Україна". Одним з хедлайнерів вечора став Олег Винник. Артист виконав 6 пісень, відкрив шоу авторською композицією "Перлина Україна", потім порадував глядачів виконанням гімну столиці "Як тебе не любити, Києве мій".

До речі, популярна українська співачка Настя Каменських – NK – розповіла, що для неї означає бути патріотом.

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