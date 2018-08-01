"Це було неймовірно": Світоліна назвала улюблені міста

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com-ElinaSvitolina)

Перша ракетка України поділилася секретами особистого життя

П'ята ракетка світу поділилася з журналістами WTA, які в неї улюблені міста. Спортсменка розповіла, де любить відпочивати, а які місця приносять їй особливі емоції.

"Мені подобається проводити час у Монте-Карло, де я просто розслабляюся на пляжі, а ще з вікна моєї квартири відкривається чудовий вид. Тут можна просто погуляти з родиною, з друзями. Рим – дуже особливе місце, де я двічі вигравала титули, з цим містом пов'язані приємні спогади. Я була дуже здивована зустрічі з Франческо Тотті, але це було неймовірно - зустрітися з легендою", - розповіла тенісистка.

Світоліна також згадала і про рідному місті, який асоціюється з бабусиними млинцями.

"Вдома завжди зустрічаюся з бабусею, вона постійно готує мені смачні млинці. Ще, коли я була маленькою, то мені подобалося проводити багато часу на пляжі. У Лондоні в суботу або неділю я завжди ходжу за покупками, люблю вибирати овочі і фрукти, спілкуватися з людьми", - поділилася співачка.

До речі, мама Еліни Світоліної прокоментувала програш дочки.

Перша ракетка України і п'ята в світі Еліна Світоліна зазнала поразки на старті Вімблдону. Вона програла німецькій тенісистці Тетяні Марії, яка знаходиться на 57 місці у світовому рейтингу.

Нагадаємо, як Світоліна прийшла на вечірку перед Вімблдоном в елегантній сукні.

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