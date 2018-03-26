Глава Американської кіноакадемії прокоментував звинувачення в харассменті

Джон Бейлі вважає звинувачення в сексуальних домаганнях "помилковими"

Президента Американської академія кінематографічних мистецтв і наук, яка присуджує премію "Оскар", звинуватили в сексуальних домаганнях. Джон Бейлі знаходиться під арештом, оскільки відразу три жінки повідомили про харассмент з його боку. 75-річний кінематографіст відповів на звинувачення і стверджує, що це просто провокація. Про це повідомляє Variety.

У відкритому листі 75-річний Бейлі написав, що навмисно раніше не коментував цю ситуацію, щоб не заважати процесу врегулювання всередині самої академії. "Повідомлення в ЗМІ про численні скарги, спрямовані в академію, є брехнею, мета якої очорнити мою 50-річну кар'єру", - звернувся він.

Глава академії підкреслив, що не сумнівається в тому, що суд доведе його невинність. "Оскільки я знаю, в чому полягають факти, вважаю, вони прийдуть до висновку, що немає ніяких підстав для вживання заходів щодо мене", - заявив директор.

При цьому Бейлі не заперечує, що в кінематографічній індустрії є люди, які нешанобливо ставляться до жінок, але, за його словами, він не є одним з них.

Нагадаємо, що Савченко звинуватила начальника штабу в сексуальних домаганнях.