"Міська квітка": Джамала показала, як відпочиває в Києві

Співачка вразила стильними нарядами

Популярна українська співачка Джамала показала, як можна відпочити в столиці. Незвичайні фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Українська співачка Джамала прогулялася по Києву і зробила кілька фотографій в незвичайних місцях. На знімках артистка була одягнена в яскраве смугасте плаття і червоні босоніжки на високому каблуці.

"Поки немає пляжу і моря. Поки що немає фото в парку і квітів. Все ж таки в Києві літо", - так підписала фотосесію артистка.

Скріншот фото (instagram.com/jamalajaaa)

Ще кілька фотографій з фотосесії в неділю, Джамала підписала лаконічною фразою "Неділя, що втекла".

На цих знімках українська зірка одягнена в стильний комбінезон оливкового кольору, на голові бейсболка, а на ногах – чорні босоніжки на широкому каблуці.

Скріншот фото (instagram.com/jamalajaaa)

Шанувальники співачки порівняли Джамалу з "міською квіткою".

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

До речі, нещодавно Джамала емоційно висловилася про незаконне захоплення українських територій.

Українська співачка кримськотатарського походження нарікає на поверхове висвітлення з боку телебачення важливих моментів історії України, що призводить до негативних наслідків вже в сучасний час. Джамала впевнена, що подібні теми, як, наприклад, трагедія Бабиного Яру, Голодомор, депортація кримських татар, повинні подаватися так, щоб кожен відчував – це його біль. Про це співачка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю STYLER.

Як і чому проводилась депортація кримських татар з Криму (video.rbc.ua)