У Харкові відкрили незвичайний пам'ятник відомій радянській актрисі (фото)

Кадр з фільму "Любов і голуби" (YouTube/Кіноконцерн "Мосфільм")

На монументі представлені 15 персонажів з фільмів

У Харкові відкрили пам'ятник відомій радянській актрисі і співачці, колишній дружині скандального російського артиста Йосипа Кобзона, Людмилі Гурченко. Про це повідомляє місцеве видання "Міський дозор".

Монумент розташований у сквері на вулиці Трінклера, 6. Відкриття відбулося 19 липня.

Монумент виконаний у вигляді композиції з 15 персонажами з фільмів за участю Гурченко, над якими височіє скульптура самої актриси.

Фото: Пам'ятник Людмилі Гурченко (dozor.kharkov.ua)

На відкриття пам'ятника приїхав чоловік актриси - режисер Сергій Сенін.

Фото: Пам'ятник Людмилі Гурченко (dozor.kharkov.ua)

Фото: Пам'ятник Людмилі Гурченко (dozor.kharkov.ua)

Людмила Гурченко народилася в Харкові в 1935 році. Актриса відома завдяки таким радянським фільмам, як "Дівчина з гітарою", "Карнавальна ніч", "Любов і голуби" та іншим. Зірка пішла з життя в Москві в 2011 році у віці 75 років.

Варто відзначити, що Кобзон і Гурченко пробули в шлюбі недовго - з 1967-го по 1970-й рік.

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