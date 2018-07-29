Відомий співак зник перед концертом в Муромі

Фото: (pixabay.com)

Повідомляється, що співак перестав відповідати на дзвінки близьких родичів

Дружина екс-учасника групи "Динаміт" Іллі Зудіна повідомила, що музикант після прибуття в Муром перестав виходити на зв'язок. Про це вона розповіла російським ЗМІ.

Жінка розповіла, що близько доби співак не виходить на зв'язок з рідними. Її чоловік зник під час поїздки в Муром перед запланованим концертом, співорганізатором якого він був. Не поточний момент про долю музиканта нічого не відомо. Пошуками зниклого артиста займаються співробітники правоохоронних органів.

"Досі не знайшовся. Підключили поліцію, сказали чекати до ранку. Він там разом з Валерієм Сюткіним був", – повідомила Марія.

Також повідомляється, що жінка опублікувала відповідний пост у соціальній мережі Instagram.

"Поїхав в місто Муром і розчинився! Ми всі страшенно переживаємо! Може, хто бачив його в Муромі і розмовляв з ним сьогодні, — дайте якусь інформацію. На організаторів я вийти не можу. Всю інформацію, яку отримала, поки не дала результатів", — написала Зудіна Марія.

Фото: (instagram.com/zudinilya)

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Відео: (video.rbc.ua)