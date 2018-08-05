"Як ми класно співали, як розважалися": Сергій Притула поділився емоціями на відпочинку (відео)

Фото: Сергій Притула (instagram.com/siriy_ua)

Український шоумен згадав про те, як українські вболівальники проводили час за межами стадіону

Відомий український шоумен тиждень тому вирушив у подорож із родиною. Періодично він викладає у соціальних мережах фотографії та відео з відпочинку. На цей раз сюжетом нового ролика стала ностальгія Сергія Притули з футболу, а точніше спогади про те, як уболівальники в Марселі, Франція, проводили час на Євро-2016. Відеозапис опублікований на офіційній сторінці шоумена у Facebook.

"Обожнюю випадково потрапляти в якісь місця, з якими пов'пов'язані приємні спогади. Два роки та півтора місяці тому не було ще цього дашку на цьому місця, тут взагалі стояло оглядові колесо, від. І замість мігрантів, які заполонили набережну старого порту в Марселі, тут все було забите українськими вболівальниками. Десь приблизно відпрасована). була точка збору, і пам'пам'ятаю коли ми зібралися купою і пішли він туди, хто пам'ятає? Він туди наша річка жовто-блакитна потекла. Як ми файно співали, як ми бавилися. Я просто подумавши, що може комусь буде приємно це пригадати. У мене все. Тобто я пішов, мене далі відпустка", — сказав Сергій Притула на відео.

Відео: (facebook.com/serhiyprytula)

У коментарях користувачі мережі подякували Сергія Притулу за прекрасні емоції та гарний настрій.

"Здорово !!! Хороші спогади - завжди позитив !!!! Гарного відпочинку і настрою !!!!", "Завжди на позитиві. Так тримати! Гарного відпочинку", "Навіть якби на задньому плані була б пустеля,мені б всеодно було цікаво дивитися Ваше відео", "Дякую за позитив на ніч", "Дах дзеркальний таки був у тієї годину, то у Вас дуже гарний настрій, мабуть, був )", "Гарного відпочинку!", "Гарного відпочинку і нових чудових вражень!!)", "Дзеркальна стеля точно була) П. З. було дуже круто! :)", "Памятаю, було таке діло!))", - пишуть коментатори.

Скріншоти коментарів поста облікового запису facebook.com/serhiyprytula

Нагадаємо, що до цього Притула показав фото з підрослим сином.

Раніше ми повідомляли, що Притула привітав дочку з першим днем народження.

Також ми писали, що український шоумен висловився про бій Усика в Росії.

Відео: (video.rbc.ua)