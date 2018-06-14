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Катастрофа Іл-76 в Луганську: українським десантникам присвятили проникливий кліп

STYLERЗірки        14.06.2018 - 14:13
Кадр з відео
Кадр з відео

14 червня виповнюється четверта річниця катастрофи українського військового літака, збитого терористами

Київська рок-група OVAND GRIM представила пісню і кліп, присвячені пам'яті десантників 25-ї окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади та екіпажу Іл-76, збитого при посадці в аеропорту "Луганськ" 14 червня 2014 року.

Сюжет "Ксю" розповідає історію кохання двох людей, яких назавжди розлучила війна. Ксю - це ім'я дівчини, нареченої десантника, героїні історії з Закарпаття.

"Ця пісня і кліп не про війну, а у першу чергу про людину на війні. Бо тільки людина та її життя є найдорожчим що може бути. І ми показуємо не якийсь окремий героїчний подвиг солдата, а радше самого солдата показуємо людиною. Просто людиною. Яка відчуває, яка живе і яка кохає. Незважаючи на усе і всупереч усьому", - зазначив вокаліст OVAND GRIM Віталій Олексієнко.

Відео з YouTube/MusicVideoUA

В організації зйомок творчій групі допомагали ветерани АТО, волонтери і люди, для яких важлива пам'ять Героїв, полеглих за Україну. А головну жіночу роль виконала "Міс Мукачево 2012", актриса Тетяна Шавкова.

Нагадаємо, 14 червня 2014 року український військово-транспортний літак Іл-76, що виконував завдання по заміні особового складу, доставки боєприпасів і бронетехніки для бійців ВСУ, які здійснювали оборону аеропорту міста Луганська від проросійських бойовиків, був збитий терористами "ЛНР". Трагедія сталася під час заходу літака на посадку в районі аеропорту. Літак впав біля села Червоного, в 2 км від злітно-посадкової смуги. На борту Іл-76 перебували 49 осіб. У результаті катастрофи всі вони загинули.

Річниця катастрофи Іл-76 в Луганську

Раніше Styler писав про те, що українські десантники зайняли перше місце на марш-кидку в Британії.

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