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Украинские десантники заняли первое место на марш-броске в Британии (фото)

STYLERLIFE        12.06.2018 - 15:41
Фото: Украинские военные (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)
Фото: Украинские военные (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Они прошли почти 90 км на соревнованиях

Шестеро украинских десантников выиграли марш-бросок для раненых ветеранов на соревнованиях в Великобритании The Cateran Yomp 2018. Об этом сообщает командование десантно-штурмовых войск Украины на странице в Facebook.

 

Фото: Украинские военные (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

За 23 часа военные прошли почти 90 км в Шотландии. В команде десантников было шесть участников АТО. Их них трое – действующие офицеры ВСУ, двое уволенных в запас и представитель Нацгвардии. 

Скриншот поста (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Чтобы завоевать первенство, участникам соревнования нужно было пройти дистанцию меньше, чем за 24 часа. Украинские военные сумели преодолеть ее за 23 часа. Примечательно, что половина других участников не смогла закончить дистанцию, которая проходила по горной местности. По всей дороге были чекпоинты, где можно было отдохнуть и поесть.

 

Фото: Украинские военные (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

"Было достаточно сложно, однако интересно. Особенно запомнились довольно крутые подъемы, их было где-то четыре, по 800 метров каждый. Однако мы это смогли. Мы показали хороший результат, действовали одной командой, как принято у нас в ДШВ (десантно-штурмовых войсках)", - рассказал участник команды, старший лейтенант Алексей Чушкин. 

Скриншот поста (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Напомним, как украинские бойцы "сломали" учения НАТО.

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Теги: военные, десантники, соревнования
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