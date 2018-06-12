Українські десантники зайняли перше місце на марш-кидку в Британії (фото)

Вони пройшли майже 90 км на змаганнях

Шестеро українських десантників виграли марш-кидок для поранених ветеранів на змаганнях к Великій Британії The Cateran Yomp 2018. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ України на сторінці в Facebook.

Фото: Українські військові (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

За 23 години військові пройшли майже 90 км в Шотландії. У команді десантників було шість учасників АТО. Їх них троє - діючі офіцери ЗСУ, двоє звільнених в запас і представник Нацгвардії.

Скріншот поста (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Щоб завоювати першість, учасникам змагання потрібно було пройти дистанцію менше, ніж за 24 години. Українські військові зуміли подолати її за 23 години. Примітно, що половина інших учасників не змогла закінчити дистанцію, яка проходила по гірській місцевості. По всій дорозі були чекпоінти, де можна було відпочити і поїсти.

Фото: Українські військові (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

"Було досить складно, однак цікаво. Особливо запам'яталися досить круті підйоми, їх було десь чотири, по 800 метрів кожен. Проте ми це змогли. Ми показали хороший результат, діяли однією командою, як прийнято у нас в ДШВ (десантно-штурмових військах)", - розповів учасник команди старший лейтенант Олексій Чушкін.

Скріншот поста (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Нагадаємо, як українські бійці "зламали" навчання НАТО.

Термінова новина за 12 червня