Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Українські десантники зайняли перше місце на марш-кидку в Британії (фото)

STYLERLIFE        12.06.2018 - 15:41
Фото: Українські військові (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)
Фото: Українські військові (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Вони пройшли майже 90 км на змаганнях

Шестеро українських десантників виграли марш-кидок для поранених ветеранів на змаганнях к Великій Британії The Cateran Yomp 2018. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ України на сторінці в Facebook.

 

Фото: Українські військові (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

За 23 години військові пройшли майже 90 км в Шотландії. У команді десантників було шість учасників АТО. Їх них троє - діючі офіцери ЗСУ, двоє звільнених в запас і представник Нацгвардії.

Скріншот поста (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Щоб завоювати першість, учасникам змагання потрібно було пройти дистанцію менше, ніж за 24 години. Українські військові зуміли подолати її за 23 години. Примітно, що половина інших учасників не змогла закінчити дистанцію, яка проходила по гірській місцевості. По всій дорозі були чекпоінти, де можна було відпочити і поїсти.

 

Фото: Українські військові (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

"Було досить складно, однак цікаво. Особливо запам'яталися досить круті підйоми, їх було десь чотири, по 800 метрів кожен. Проте ми це змогли. Ми показали хороший результат, діяли однією командою, як прийнято у нас в ДШВ (десантно-штурмових військах)", - розповів учасник команди старший лейтенант Олексій Чушкін.

Скріншот поста (facebook.com/www.vdv.mil.gov.ua)

Нагадаємо, як українські бійці "зламали" навчання НАТО.

Термінова новина за 12 червня

"Цинізм Росії немає меж": військові звернулися до вболівальників ЧС-2018 У мережі показали зворушливу зустріч українських бійців біля Криму (відео)
Теги: военные, десантники, соревнования
Опальна Лоліта заспівала в окупованому Криму українською мовою (відео)
У мережі показали неймовірні фото Бердянської коси з висоти пташиного польоту
Юна українська піаністка перемогла на конкурсі в Мілані
У Карпатах зацвіла Червона рута (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся