"Кожен вибрав розвиток": Каменських розповіла, яку роль у створенні NK зіграв Потап

Настя і Потап (instagram.com/kamenskux)

Настя зізналася, як Потап відреагував на її сольну кар'єру

Знаменита українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно відверто висловилася про свою патріотичну позицію, розповіла, яку роль у створенні її сольного проекту NK зіграв Потап. В інтерв'ю STYLER вона поділилася думками про те, як із "дівчини-пацанки" з дуету "Потап і Настя" перевтілилася в світську діву.

"Ми поставили дует на паузу, оскільки захотіли спробувати щось нове і втілити в життя ідеї і проекти, на які раніше не вистачало часу. Я сфокусована зараз на своєму сольному проекті NK. У Потапа з'явилася можливість приділити більше часу групі MOZGI. Мій новий образ повністю відображає ту Настю, якою вона є сьогодні", - зізналася артистка.

Фото: дует "Потап і Настя" (instagram.com/kamenskux)

Також Настя повідомила, як Потап вплинув на її вибір рухатися в сольному напрямку.

"Само собою, підтримав. Але в цілому ми два самостійних артиста, які продовжують підтримувати хороші стосунки, при цьому кожен вибрав розвиток в своєму проекті", - зазначила Каменських.

Фото: дует "Потап і Настя" (instagram.com/kamenskux)

Каменських додала, що не працює з MOZGI Ent. - продюсерським центром, який належить Потапу та його колишній дружині, Ірини Горовій.

"Я займаюся своїм проектом з моєю командою #nkteam", - констатувала артистка.

Відео: NK НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ - ТРИМАЙ (Youtube/NKofficial)

Нагадаємо, Настя Каменських розповіла, чи готова піти у політику. На питання, чи може статися так, що в недалекому майбутньому українці побачать співачку в політиці, вона дала відверту відповідь.

Також читайте думку Насті про "спортивну" мотивацію.

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