"Крафтова вісімка": Притула показав, як святкує річницю "Вар'яти-шоу"

Артисти шоу відсвяткували річницю

Відомий український ведучий і волонтер Сергій Притула показав, як акторів з "Вар'яти-шоу" привітали в Карпатах. Артистам презентували багато пляшок крафтового пива і розмістили їх у вигляді святкової вісімки. Фотографію шоумен опублікував на своїй Facebook-сторінці.

"Я в принципі не люблю сюрпризів. Але коли вивозиш колектив у Карпати на тім-білдінг з нагоди 8-річчя "Вар'яти-шоу", а тебе чекає така крафтова 8-ка;))), то стає приємно, що в нас є колєґи у Першій Приватній Броварні, які пам'ятають про наше свято! Чуваки! Ви нас дуже потішили!!!Коротше кажучи, сьогодні у Волосянці незапланований фестиваль крафтового пива;)))!!! З Днем Народження нас!!!! І смачного Вам;))))!!!" - написав Притула.

Скріншот (facebook.com/serhiyprytula)

Нагадаємо, що Притула розповів, як ставиться до статевого виховання у школах.

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