"Крим наш": російський рок-музикант заявив, що окупований півострів належить країні-агресору

Фото: Гарік Сукачов (facebook.comGarik.su)

Сукачов не підтримує позицію Андрія Макаревича за анексированому Криму. Також артист сказав, що на Майдані роздавали "американські булочки"

Колись дуже популярний рок-музикант з Росії Гарік Сукачов заявив про те, що окупований Крим по праву належить Росії, а також, що киянам на Майдані роздавали "американські булочки". Відео з цією скандальною заявою було опубліковано в Twitter-акаунті "Думки президента". Інтерв'ю з Сукачовим було записано в рамках проекту "А поговорити?".

Музикант також повідомив про те, що не підтримує позицію Андрія Макаревича, який раніше відкрито висловив свою позицію проти анексії Криму. Фронтмен "Машины времени" виступав проти цього.

"Крим наш! Ми за нього триста років воювали. Мільйони людей за нього поклали своє життя. Росіян, українців, узбеків, татар – якщо говорити про Велику Вітчизняну. Це наша земля", — емоційно підкреслив российчкий музикант в інтерв'ю.

Публікація зі скандальним інтерв'ю Сукачова (twitter.com/Думки президента)

Сукачов зробив висновки про те, що Майдан в Україні був спланований і організований за допомогою впливу на людей "американськими булочками". За його словами такий "акт" був проведений з метою подальшого введення кораблів флоту НАТО в Севастополь.

"Як можна розмірковувати про те, що "ніхто на нас не нападе"? Не розуміти, що весь час стояла одна і та ж проблема. Будь-який український уряд постійно шантажировало тим, що не дасть нам севастопольські порти, які орендувала Росія. Невже незрозуміло, що те, що почалося на Майдані з американськими булочками, означало те, що через місяць там буде стояти натовський флот", — додав популярний у минулому артист.

До речі, раніше Андрій Макаревич розкритикував російських музикантів, які беруть участь у фестивалі "Навала", а ще він пояснив свої слова про купівлю Росією Криму. У той же час один відомий журналіст розкритикував лідера групи "Машина часу" за його висловлювання про Крим.

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