"Кращий місяць": Олена Шоптенко показала зворушливе фото з чоловіком і сином

Фото: Олена Шоптенко (instagram.com/alena_shoptenko)

Відома танцівниця зворушила фанатів сімейним знімком

Відома танцівниця і хореограф Олена Шоптенко, яка нещодавно стала мамою, показала зворушливе сімейне фото з маленьким сином і чоловіком. Відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Сьогодні рівно місяць, як я можу кожен день загадувати бажання, прокрадываясь між Олексієм і АА (Олексій Олексійович – син зірки - прим. ред). Поки всі збуваються і дуже смачно пахнуть. Кращий місяць", - прокоментувала Шоптенко.

На фото Олена Шоптенко тримає крихітного Льошу на руках, а її чоловік фотографує їх.

Скріншот (instagram.com/alena_shoptenko)

Олена Шоптенко народила свого первістка 9 червня цього року. Малюка назвали на честь батька Олексієм. До речі, про свою вагітність співачка дізналася, коли брала участь у проекті "Танці з зірками". Однак таємницю хореографа знав тільки її партнер по паркету режисер Ахтем Сєїтаблаєв.

Раніше Шоптенко показала фігуру вперше після пологів.

У своєму Instagram-акаунті Олена опублікувала фото, на якому видно, що молода мама приступила до тренувань і активно повертається в колишню форму.

"Ідеальний вихідний - це коли Олексій Іванов (чоловік Олени Шоптенко - Ред.) з АА (Олексій Олексійович - син Олени Шоптенко - Ред.) відпустили маму трішки погуляти. Я нудьгувала!" - зазначила зірка.

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