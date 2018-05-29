Маша Єфросиніна: Я хочу давати жінкам сили і віру в те, що можна щось змінити

Знаменита українська телеведуча стала Почесним послом в Україні від Фонду ООН

29 травня одна з найпопулярніших українських телеведучих Маша Єфросиніна отримала статус Почесного посла в Україні від Фонду ООН в області народонаселення. Урочисте підписання меморандуму відбулося в одному з ресторанів у центрі Києва. Телеведуча в новому статусі продовжить займатися благодійністю і допомагати українським жінкам.

Фонду ООН в області народонаселення, Почесним послом якого стала Маша Єфросиніна, працює в Україні вже двадцять років, а у світі – з 1969 року і представлений e 150 країнах. В Україні фонд допомагає розвивати гендерну рівність, допомагає жінкам та молоді. Такого статусу, як Маша Єфросиніна, удостоїлися знаменитості з усього світу. Наприклад, кронпринцеса Данії Мері Датська, голлівудська актриса Ешлі Джадд.

Фото: Маша Єфросиніна відвідала захід разом з чоловіком і дітьми (РБК-Україна, Віталій Носач)

Цю подію Маша Єфросиніна відвідала разом з родиною: на заході вона з'явилася у товаристві чоловіка-бізнесмена і двох дітей.

"Я щаслива, тому що займаюся улюбленою роботою, - поділилася вона. – А я найбільше люблю допомагати людям. Для мене велика честь працювати з Фондом ООН, адже це було моєю мрією ще з того часу, як я вступала до університету Шевченка на спеціальність перекладача. Ми з моїм татом мріяли, щоб я працювала в ООН".

"Жінки пишуть мені: "Допоможіть, мене б'є мій чоловік"

За останні два місяці Маша Єфросиніна об'їхала 22 міста України, де проводила зустрічі з жінками, які стикаються з проблемами – насильством в родині, розлученням, хворобами дітей.

Телеведуча розповідає:

"В директ я дуже часто отримую повідомлення від безлічі жінок. Вони пишуть мені: "Допоможіть, мене ображає і б'є мій чоловік", "Мене покинули вагітну", "Мене не беруть на роботу, тому що я - багатодітна мама". Заходжу на профіль цих жінок в Instagram, а там вони публікують радісні фото. Так їм легше справлятися з труднощами, так вони хочуть показати, що у них нібито все добре, що у них є і інша сторона".

Під час таких зустрічей кожна друга жінка в залі ставить Маші Єфросиніній питання про те, як змінити своє життя і як знайти сили жити далі, згадує телеведуча.

Фото: Маша Єфросиніна стала Почесним Послом Фонду ООН в області народонаселення в Україні (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Це те, що мене турбує дуже сильно. Я не збираюся зупинятися у своїй допомозі жінкам. На мої зустрічі приходять жінки, у яких скоро хіміотерапія. Приходять жінки, у яких доньки хворі анорексією. Приходять зі своїми проблемами, щоб знайти сили" - згадує вона.

За її словами, до сих пір, навіть в 21 столітті, до жінок ставляться упереджено, і до сих пір існує безліч стереотипів, які заважають жінці реалізувати себе.

"Моя донька, якій зараз тринадцять років, сказала мені, що один з викладачів на гуртку сказав: "жінки бувають або гарні, або розумні". Сьогодні – 2018 рік, 21 століття, а все одно це говорять дітям! У нас дуже багато роботи. Для себе я бачу в цьому просвітницьку роботу. Я хочу давати жінкам сили і віру в те, що можна щось змінити", - сказала телеведуча.

Фото: "У нас дуже багато роботи. Для себе я бачу в цьому просвітницьку роботу" - Маша Єфросиніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

При цьому майже всі жінки, які просять Машу Єфросиніну про допомогу, потім повертаються назад в сім'ю.

"Таких жінок більшість. Вони не можуть вибратися з того пекла, який їх оточує, і повертаються до нього знову. Важливо допомогти їм зробити правильний вибір", - сказала вона.

"Якщо ти не в політиці, ти набагато більше можеш змінити щось"

Під час зустрічі Машу Єфросиніну запитали про її політичні амбіції. Піде вона в політику?

"Ще жодного разу я не замислювалася про те, що ви питаєте. Сьогодні я можу сказати, що у мене політичних амбіцій немає. Можливо тому, як мені здається, набагато більше ефективності від мене буде саме в соціальній діяльності. Чомусь так складається зараз: якщо ти не в політиці, ти набагато більше можеш змінити щось. Принаймні, я так відчуваю", - прокоментувала телеведуча.

За її словами, фраза "змінити світ" – вже досить стара, але вона особисто для неї має великий сенс.

"Можливо, коли я буду відчувати, що в політичній сфері з'являться можливості щось змінювати, тоді і поговоримо. На сьогоднішній день – ні. У мене і так багато роботи. У мене зараз ще більше поїздок по Україні", - сказала вона.

"Я питаю: "Навіщо ви з ним живете?". Мені відповідають: "Боюся піти"

Styler поцікавився у Маші Єфросиніної, які історії з тих, які їй пишуть жінки в особистих повідомленнях, запам'яталися їй найбільше. За її словами, часто такі історії – дуже сумні і драматичні. Багато з них телеведуча сприйняла близько до серця.

Фото: Фонд ООН в області народонаселення і Маша Єфросиніна підписали меморандум про співробітництво (РБК-Україна, Віталій Носач)

"Такі історії, насамперед, запам'ятовуються своїми формулюваннями. "Б'є дев'ятнадцять років", "У мене два шрами на черепі, у мене був пробитий череп". Я питаю: "Навіщо ви з ним живете?". Мені відповідають "Боюся піти". Ось це "боюся" мене найбільше вражає. Або "чоловік забрав усі гроші, не дозволяє працювати. Каже, що поки я у нього на утриманні, то я йому належу". Виявилося, що дівчині всього двадцять три роки! В наш час забрав гроші, в наш час жінці щось забороняють і вважають власністю! Часто також пишуть, що чоловік не дозволяє виходити на чай з подружками навіть по п'ятницях, навіть раз у тиждень. Не дозволяє ні з ким спілкуватися. Такій дівчині було всього двадцять п'ять!" - згадує Маша Єфросініна.

За її словами, таких історій – безліч.

"Ось такі формулювання в наш час мене, чесно кажучи, шокують. Я їду на зустрічі з жінками і розповідаю їм: щоб набратися сил, щоб відпочити і приїхати після робочих поїздок до рідних повною сил, щоб приїжджати до дітей і чоловікові щасливою, здоровою і усміхненою, треба іноді їхати. І розуміння чоловіка тоді посилюється в рази", - сказала Єфросиніна.

"Я за 20 років своєї кар'єри багато всього зробила в послугу комусь"

Маша Єфросиніна бере участь у безлічі проектів – знімається в рекламі, проводить благодійні зустрічі, бере участь у телепроектах. Її графік щільно розпланований на кілька місяців вперед.

Фото: "Зараз я навчилася говорити "ні". І тоді у моїх дітей з'являється мама, тоді у мене значно більше часу на ті справи, які мають значення особисто для мене" - Маша Єфросиніна (РБК-Україна, Віталій Носач)

У коментарі для Styler телеведуча поділилася секретом, як встигати приділяти час і для сім'ї, і роботи.

Дуже і дуже строгий підхід до планування часу – головний секрет, щоб усе встигати, говорить вона.

"Повинна бути фільтрація безглуздих зустрічей. Я відсіюю різні вечірки, які не мають для мене ніякого значення. Знаєте, я за двадцять років своєї кар'єри багато всього зробила запас, послугу комусь. З думкою "а раптом хто-то це згадає і потім мені допоможе", було незручно відмовити. А зараз я навчилася говорити "ні". І тоді у моїх дітей з'являється мама, тоді у мене значно більше часу на ті справи, які мають значення особисто для мене", - розповіла телеведуча.

Напередодні отримання статусу Почесного Посла Маша Єфросиніна відзначила день народження – їй виповнилося 39 років. У свій день народження Маша опублікувала у Instagram зворушливе сімейне фото, на якому вона зображена в ліжку в оточенні улюблених людей - чоловіка Тимура, дочки Нани і сина Олександра.

Раніше Маша Єфросиніна поділилася секретом щасливого сімейного життя.