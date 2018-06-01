"Михалич, пробач за це": український футболіст розповів, як його штрафували за пиятику

Алієв розповів історію про найбільший штраф, який він заробив разом з другом Мілевським

Колишній гравець київського "Динамо" і збірної України Олександр Алієв згадав, як порушував режим, коли був футболістом. Про це спортсмен розповів в ефірі програми "ОТДУШИВДУШУ".

"Найбільший штраф - 100 тисяч доларів, коли ми програли "Шахтарю" у фіналі Кубка. Михалич (Ігор Суркіс, президент київського "Динамо" - Ред.) зайшов, і мене, і Тьому (Артема Мілевського - Ред.) на 100 тисяч доларів оштрафував..." - розповів футболіст.

Відео з YouTube/ОТДУШИВДУШУ

"Ми приїхали із Закарпаття і через чотири дні у нас був фінал Кубка. Випили тоді з Тьомою, випили. Нас зупинила міліція. У цьому місті, у Києві, все під Михаличем було. Нас зупинила міліція, ми дали по 200 доларів. На наступний день нас красиво вони здали... В тому фіналі я тоді невдало зіграв, і ми програли. Суркіс зайшов і розніс тоді мене і Тьому при всій команді. Минуло два тижні, ми одну гру зіграли добре, і Тьома забив, і я забив. Я підійшов до нього і кажу: "Михалич, пробач за це". Спочатку він щось... А потім: "Добре, вибачаю", - додав Алієв.

Також він спростував чутки про те, що Мілевський приїжджав на тренування "Динамо" п'яним.

"Не було, щоб Тьома приїжджав п'яним на тренування. Не п'яний приїхав, а там з перегаром, вихлоп був - це одне", - сказав Алієв.

Раніше Артем Мілевський поскаржився, що ніхто не вибачився за завдану йому травму.