Міші Романовій з "ВІА Гри" знайшли заміну

Артистка покинула колектив

Екс-солістку популярного гурту "ВІА Гра" Мішу Романову замінили новою співачкою. Про це повідомляє ТСН.

Так, з основним складом музичного колективу на концерті в Тбілісі, який відбувся в суботу, 24 березня, виступила нова дівчина. Нею виявилася Ольга Меганская з Санкт-Петербурга. Раніше вона співала в різних закладах.

Скріншот поста (instagram.com/omeganskaya)

Поки невідомо, чи стала Ольга Меганская постійною учасницею колективу разом з Анастасією Кожевнікової і Ерікою Герцег, або ж вона тимчасово замінює Мішу Романову. На офіційному сайті гурту ніякої інформації про це не зазначено.

Скріншот поста (instagram.com/omeganskaya)

Нагадаємо, що солістка "ВІА Гри" залишає групу.

"Найголовніше покликання жінки — це любов. І часом вона потребує твердому рішенні. На деякий час артист в мені поступився жінці... Тому я йду з гурту, але залишаю у ньому частинку своєї душі", - пояснила Міша Романова.