Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Міші Романовій з "ВІА Гри" знайшли заміну

STYLERЗірки        26.03.2018 - 15:19
Фото: "ВІА Гра" (instagram.com-misharomanova)
Фото: "ВІА Гра" (instagram.com-misharomanova)

Артистка покинула колектив

Екс-солістку популярного гурту "ВІА Гра" Мішу Романову замінили новою співачкою. Про це повідомляє ТСН.

Так, з основним складом музичного колективу на концерті в Тбілісі, який відбувся в суботу, 24 березня, виступила нова дівчина. Нею виявилася Ольга Меганская з Санкт-Петербурга. Раніше вона співала в різних закладах.

Скріншот поста (instagram.com/omeganskaya)

Поки невідомо, чи стала Ольга Меганская постійною учасницею колективу разом з Анастасією Кожевнікової і Ерікою Герцег, або ж вона тимчасово замінює Мішу Романову. На офіційному сайті гурту ніякої інформації про це не зазначено.

Скріншот поста (instagram.com/omeganskaya)

Нагадаємо, що солістка "ВІА Гри" залишає групу.

"Найголовніше покликання жінки — це любов. І часом вона потребує твердому рішенні. На деякий час артист в мені поступився жінці... Тому я йду з гурту, але залишаю у ньому частинку своєї душі", - пояснила Міша Романова.

Довелося відмовитися від місця солістки: дружина Меладзе розповіла про свою участь в ВІА Грі "Ось це ВІА Гра могла б бути": Потап розбурхав мережа цікавою пропозицією
Теги: виа гра
"Далі буде самосуд": юрист розповіла, чому влада покриває школяра- "нелюда"
Футболісти називають його другим татом: помер відомий український тренер
Експерти розповіли, в яких містах України живеться найкраще
"Нехай і моя частка там буде": 92-річна пенсіонерка стала Почесним волонтером України
On Top