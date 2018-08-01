"Мені потрібні всі пояси": Ломаченко розповів про свою мрію (відео)

Фото: Василь Ломаченко (РБК-Україна)

Боксер розповів про роботу заради досягнення мети

Український боксер Василь Ломаченко збирається завоювати всілякі пояси, щоб стати абсолютним чемпіоном світу. Про це спортсмен розповів в рекламному ролику Under Armour.

"Пояс чемпіона? Для мене одного мало. Вони потрібні мені всі. Не важливі рівень твоєї фізичної підготовки на початку шляху, глузування, відсутність віри в тебе. Значення має лише мета. Мрія, без якої ти не можеш ні спати, ні їсти, ні жити", - сказав спорстмен

"Прагнення, завзятість, щоденні тренування і віра в перемогу роблять з тебе іншої людини. Чемпіона, ім'я якого збиває з ніг ще до бою. І це ще не кінець. Перебуваючи на вершині, ти розумієш, що це тільки початок шляху", – додав Ломаченко.

Відео: Василь Ломаченко (youtube.com/XSPORT.ua)

Раніше повідомлялося, що українці розкритикували Ломаченко за підтримку хресної ходи УПЦ МП.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що радив Ломаченко Усику в поєдинку з Гассієвым.

Батько Василя Ломаченка - Анатолій у фіналі Світової суперсерії боксу (WBSS) знаходився в кутку Усика разом з командою українського чемпіона, але намагався приховати обличчя за сірим беретом. У мережі розповіли, що ж радив Ломаченко-старший 31-річному боксеру. Відповідне відео опубліковане на каналі Guriev Time в YouTube.

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