"Мені прям не терпиться": вже не заборонений в Україні Макс Корж зібрався до Одеси (відео)

Фото: Макс Корж (facebook.com/MaxKorzhOfficial)

Раніше артисту було заборонено відвідувати нашу країну

Білоруський репер Макс Корж, якому раніше СБУ заборонила в'їзд в Україну, збирається приїхати в Одесу. Про це він розповів в опублікованому на своїй сторінці в Instagram відео.

"Ну а на черзі ви знаєте яке місто. Мені прям не терпиться побачити ці події", - сказав артист.

Також у відео Макс Корж подякував шанувальникам за теплу зустріч у Сочі, де він побував напередодні. Зараз артист перебуває в рідній Білорусі.

Допис, поширений Макс Корж (@maxkorzhmus) 28 Лип 2018 р. о 3:19 PDT

Відео: Макс Корж (instagram.com/maxkorzhmus)

Нагадаємо, що в лютому 2016 року СБУ заборонила Максу Коржу в'їзд в Україну, оскільки він гастролював по окупованому Росією Криму.

Осаенью 2017 року СБУ зняла заборону на в'їзд в Україну Максу Коржу.

Служба безпеки України не виявила загрози національній безпеці в діях білоруського співака Макса Коржа. Але за перетин державного кордону у співака адміністративне правопорушення.

Раніше вже не заборонений в Україні Макс Корж похвалився фото в Києві.

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