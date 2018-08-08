"Мовчи в ганчірочку": травесті-діва Монро висловилася про політику усіх ЗМІ

Фото: Травесті-діва Монро (instagram.com/monritta)

Невгамовна Монро розповіла, чому не йде на телебачення

Епатажна українська травесті-діва Монро пояснила прихильникам, чому вона не веде жодних передач на телебаченні і висловилася з приводу політики всіх засобів масової інформації. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

"Всі ЗМІ мають господарів, у яких свої плани на інформацію, яку буде подавати їх ЗМІ. Найчастіше канал належить одному, дуже заможному магнату, який наймає своїх, перевірених і відданих людей, які, в свою чергу, наймають персонал. Бажано покірних, лояльних і дисциплінованих, які повністю підпорядковані корпоративній етиці і негласній політиці каналу!" – написала Монро.

Фото: Монро (instagram.com/monritta)

Вона пояснила, що таким чином людина, яка починає працювати на телебаченні, просто стає власністю каналу, який повністю контролює її життя.

"Тобто якщо тебе обурює поведінка ведучої О. або чергова брехня політика Ю., мовчи в ганчірочку, або на вихід з речами. І це стосується не тільки ведучих. Ті готові асфальт гризти, аби довше залишатися в кадрі, це стосується всіх працівників. Засунь свою думку глибоко в а*ус!" – зазначила травесті-діва.

Також вона додала, що багато ЗМІ не вітають "нових осіб", оскільки це великий ризик: "Ніхто не хоче втратити рейтинг, відповідно грошей і свого місця. Тому ми спостерігаємо кругообіг ТВ-персон в медіапросторі. І нових осіб не чекайте, нікому не потрібні складності".

Наостанок Монро написала, що не буде брати участь у новому сезоні популярного проекту "Танці з зірками".

"Так що танцюємо по життю, це набагато цікавіше", - додала травесті-діва.

Нагадаємо, травесті-діві Монро нещодавно порадили взяти дитину з дитбудинку. Артистка вирішила пояснити, чому не хоче дітей і поділилася своєю думкою про стосунки батьків з їхнім чадом.

До речі, Леся Нікітюк нарешті прийняла виклик від зіркової естафети #танціззіркамиchallenge, і тепер стане новою учасницею популярного танцювального проекту. Також стало відомо, що знаменитість кинула виклик ведучому бекстейджа минулого сезону проекту Артему Гагаріну і телеведучій Оксані Марченко.

Раніше повідомлялося, що Ступка з дружиною, "НеАнгели" та інші зірки відвідали прем'єру "Мамма Міа!2".

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