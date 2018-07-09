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"Можна дивитися нескінченно": Віра Брежнєва вразила мережу кадрами без макіяжу (відео)

STYLERЗірки        09.07.2018 - 13:18
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)
Фото: Вера Брежнева (instagram.com/ververa)

Співачка вразила своїх шанувальників

Відома українська співачка Віра Брежнєва опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео з репетиції виступу своєї команди, яким дуже вразила своїх шанувальників.

На відео Брежнєва разом з колегами готується до чергового виступу. На кадрах популярна співачка зображена зовсім без макіяжу, чим і підкорила фоловерів.

 

Відео: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

"Шматочок гарного настрою і доброго ранку вам в стрічку від усього нашого колективу", - підписала публікацію знаменитість.

Шанувальники відео оцінили. "Вірочка, наймиліша", "Можна дивитися нескінченно", "Як класно, ці прекрасні рухи руками", "Круто", "Позитивчиком зарядили", "Така красива!" - прокоментували пост фанати.

Скріншоти коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, відома українська співачка Настя Каменських показала голі знімки з відпочинку у Каліфорнії.

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Теги: Віра Брежнєва, макияж
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