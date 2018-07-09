"На коні": мережу вразив Усик в образі козака (фото)

Спортсмен готується до поєдинку з Муратом Гассієвим

Чемпіон світу за версіями WBO і WBC в першій важкій вазі українець Олександр Усик порадував фанатів новим фото. Його він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Чарівний недільний день, світ всім", - підписав знімок спортсмен.

Скріншот (instagram.com/usykaa)

На фото Олександр Усик позує, сидячи на коні, через що багато користувачів порівняли його з козаком.

"Козак, ще шапку і шаблю!" - пишуть вони.

"У два рази більше став!" - захопилися в мережі.

"На коні, брат", - додали в коментарях.

"Машина", - відзначили користувачі.

"Козак! Будь з холодною головою і гарячим серцем. Чи не рубайся, а боксуй як ти вмієш. Перемога буде за тобою", - впевнені фанати боксера.

Нагадаємо, 21 липня в Москві відбудеться фінальний бій Всесвітньої суперсерії боксу між Олександром Усиком і володарем чемпіонських титулів за версіями IBF і WBA Муратом Гассіевим.

Раніше Притула висловився про бій Усика в Росії.

Один з користувачів мережі запитав у Притули в коментарях до його публікації про бойкот ЧС-2018 і про те, що спорт має безпосереднє відношення до політики, що шоумен думає про бій Усик-Гасієв.

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