Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

"На коні": мережу вразив Усик в образі козака (фото)

STYLERЗірки        09.07.2018 - 17:54
Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)
Фото: Олександр Усик (РБК-Україна)

Спортсмен готується до поєдинку з Муратом Гассієвим

Чемпіон світу за версіями WBO і WBC в першій важкій вазі українець Олександр Усик порадував фанатів новим фото. Його він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Чарівний недільний день, світ всім", - підписав знімок спортсмен.

Скріншот (instagram.com/usykaa)

На фото Олександр Усик позує, сидячи на коні, через що багато користувачів порівняли його з козаком.

"Козак, ще шапку і шаблю!" - пишуть вони.

"У два рази більше став!" - захопилися в мережі.

"На коні, брат", - додали в коментарях.

"Машина", - відзначили користувачі.

"Козак! Будь з холодною головою і гарячим серцем. Чи не рубайся, а боксуй як ти вмієш. Перемога буде за тобою", - впевнені фанати боксера.

Нагадаємо, 21 липня в Москві відбудеться фінальний бій Всесвітньої суперсерії боксу між Олександром Усиком і володарем чемпіонських титулів за версіями IBF і WBA Муратом Гассіевим.

Раніше Притула висловився про бій Усика в Росії.

Один з користувачів мережі запитав у Притули в коментарях до його публікації про бойкот ЧС-2018 і про те, що спорт має безпосереднє відношення до політики, що шоумен думає про бій Усик-Гасієв.

5 яскравих поєдинків найтитулованішого боксера незалежної України

"Вважають своїми": російський боксер висловився про ставлення росіян до Усика і Ломаченка "Обличчя сяяли від радості": Усик ощасливив школярів на Прикарпатті (фото)
Теги: Олександр Усик
"Слава Україні": хорватські футболісти присвятили перемогу над Росією в чвертьфіналі ЧС Україні
"Як нам не соромно?": Ахеджакова гнівно звернулася до росіян з приводу Сенцова
"Це перемога": Сніжана Єгорова відсвяткувала "розправу" над Мухарським (фото)
"Мене скрутили і хотіли забрати прапор": Цимблюк на росТБ вивів з себе пропагандистів Кремля (відео)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся