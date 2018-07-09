"На коні": мережу вразив Усик в образі козака (фото)

Спортсмен готується до поєдинку з Муратом Гассієвим
Чемпіон світу за версіями WBO і WBC в першій важкій вазі українець Олександр Усик порадував фанатів новим фото. Його він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.
"Чарівний недільний день, світ всім", - підписав знімок спортсмен.
Скріншот (instagram.com/usykaa)
На фото Олександр Усик позує, сидячи на коні, через що багато користувачів порівняли його з козаком.
"Козак, ще шапку і шаблю!" - пишуть вони.
"У два рази більше став!" - захопилися в мережі.
"На коні, брат", - додали в коментарях.
"Машина", - відзначили користувачі.
"Козак! Будь з холодною головою і гарячим серцем. Чи не рубайся, а боксуй як ти вмієш. Перемога буде за тобою", - впевнені фанати боксера.
Нагадаємо, 21 липня в Москві відбудеться фінальний бій Всесвітньої суперсерії боксу між Олександром Усиком і володарем чемпіонських титулів за версіями IBF і WBA Муратом Гассіевим.
Раніше Притула висловився про бій Усика в Росії.
Один з користувачів мережі запитав у Притули в коментарях до його публікації про бойкот ЧС-2018 і про те, що спорт має безпосереднє відношення до політики, що шоумен думає про бій Усик-Гасієв.
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