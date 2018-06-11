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"Не їдь в Росію": Роббі Вільямса розкритикували за плани виступити на ЧС-2018

STYLERЗірки        11.06.2018 - 12:23
Фото: Роббі Вільямс (facebook.com/robbiewilliams)
Фото: Роббі Вільямс (facebook.com/robbiewilliams)

Музикант збирається на церемонію відкриття чемпіонату

Співака Роббі Вільямса розкритикували за те, що збирається виступити на церемонії відкриття ЧС-2018 з футболу. Своє обурення висловила українська продюсер Олена Мозгова на сторінці Facebook.

"Друзі, Роббі радіє, що летить відкрити Чемпіонат світу в Мордор. Давайте накидаем йому в коменти плакати про реальне обличчя країни, в яку він так охоче летить. Я вже це зробила", - написала вона.

Скріншот поста (facebook.com/olenamozgova1)

У коментарі під відеороликом, який артист опублікував на своїй сторінці в Facebook, Мозкова опублікувала кілька плакатів українського художника, приурочених до ЧС-2018. До критики музиканта приєдналися й інші користувачі.

Відео: Роббі Вільям зібрався в РФ (facebook.com/robbiewilliams)

"Не їдь в Росію. Росія – терористична держава. Допоможіть врятувати Олега Сенцова, українського в'язня, який перебуває у російській в'язниці, та інших політв'язнів, які стали жертвами путінського режиму", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, церемонія відкриття ЧС-2018 з футболу пройде 14 червня на московському стадіоні "Лужники".

Раніше Styler писав про те, як Росія зустрічає іноземних гостей на ЧС-2018.

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Теги: чм 2018
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